Piden anular plan para comprar diésel

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WASHINGTON.- Un grupo bipartidista de seis senadores pidió el domingo al gobierno del presidente Donald Trump que "dé marcha atrás de inmediato" en un plan para comprar diésel a Rusia como parte de un esfuerzo por reducir los altos precios del combustible.

Trump sorprendió a los legisladores cuando anunció el viernes en redes sociales que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin durante una llamada telefónica. Indicó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas "inmediatamente después". Rusia entregará otras 3 millones de toneladas "en un corto período de tiempo" .

Cuatro senadores republicanos y dos demócratas se sumaron al comunicado difundido el domingo para protestar por el acuerdo. Señalaron que el gobierno no consultó al Congreso ni presentó explicación alguna para justificar su decisión, como exige la ley.

"Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin una salvavidas financieras mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El gobierno debe dar marcha atrás de inmediato", escribieron.

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Los senadores republicanos que firmaron el comunicado son Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Curtis, de Utah.