logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Piden anular plan para comprar diésel

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Piden anular plan para comprar diésel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- Un grupo bipartidista de seis senadores pidió el domingo al gobierno del presidente Donald Trump que "dé marcha atrás de inmediato" en un plan para comprar diésel a Rusia como parte de un esfuerzo por reducir los altos precios del combustible.

      Trump sorprendió a los legisladores cuando anunció el viernes en redes sociales que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin durante una llamada telefónica. Indicó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas "inmediatamente después". Rusia entregará otras 3 millones de toneladas "en un corto período de tiempo" .

      Cuatro senadores republicanos y dos demócratas se sumaron al comunicado difundido el domingo para protestar por el acuerdo. Señalaron que el gobierno no consultó al Congreso ni presentó explicación alguna para justificar su decisión, como exige la ley.

      "Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin una salvavidas financieras mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El gobierno debe dar marcha atrás de inmediato", escribieron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los senadores republicanos que firmaron el comunicado son Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Curtis, de Utah. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales
        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales

        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales

        SLP

        El Universal

        Corea del Norte intensifica pruebas armamentísticas tras reciente ensayo de arma hipersónica en Corea del Sur.

        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump
        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump

        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump

        SLP

        El Universal

        El presidente estadounidense resaltó la importancia del cariño de sus simpatizantes y sus propuestas.

        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk
        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk

        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk

        SLP

        AP

        Autoridades polacas actuaron tras recibir información sobre un posible ataque contra Tusk y Kosiniak-Kamysz.

        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia
        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia

        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia

        SLP

        AP

        El inspector general del Departamento de Estado revisa las acusaciones contra la embajadora.