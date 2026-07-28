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Policía investiga tiroteo vs. consulado de EU en Toronto

Es la segunda vez este año que alguien dispara contra el edificio

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Policía investiga tiroteo vs. consulado de EU en Toronto
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      VANCOUVER, Canadá.- Una persona disparó contra el consulado de Estados Unidos en Toronto a primera hora de la mañana del lunes, informó la policía; es la segunda vez este año que alguien dispara contra el edificio.

      Nadie resultó herido en el incidente, pero se encontró un casquillo y hubo daños en la fachada del edificio diplomático.

      El subjefe de policía de Toronto, Frank Barredo, señaló que se produjo una persecución a alta velocidad que duró una hora, pero que no se realizó ningún arresto. Prometió que la búsqueda del autor o los autores continuaría.

      "Abordaremos esta investigación con gran seriedad", indicó Barredo en una conferencia de prensa. "Llevaremos ante la justicia a los responsables".

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      La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, calificó el tiroteo como un "ataque descarado".

      "Quiero decirle a la persona o personas responsables: los vamos a atrapar", señaló Chow.

      El consulado de Estados Unidos fue blanco de un ataque el pasado 10 de marzo, cuando dos sospechosos dispararon múltiples veces contra el consulado de Estados Unidos antes de huir en un vehículo robado.

      El mes pasado, la policía arrestó a Sheldon Tracy-Stewart, de 18 años, y a Zara Jabbi, de 19, y los acusó de múltiples delitos relacionados con el tiroteo de marzo. Esos cargos aún no han sido examinados en los tribunales.

      Desde el primer incidente hay presencia policial en el consulado.

      Barredo indicó que, en el momento del tiroteo, había un patrullero policial fuera del consulado con las luces encendidas, y que dos personas de seguridad estaban dentro del edificio.

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