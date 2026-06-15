Policía reprime protesta contra G7, en Ginebra

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Ginebra, Suiza.- Decenas de miles de personas participaron en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra a partir de este lunes en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía.

Todas las salidas de las calles por donde se había previsto que pasara la manifestación estuvieron fuertemente resguardadas por las fuerzas del orden para evitar que los manifestantes se dirigieran al centro de la ciudad, donde se encuentran las principales calles comerciales que en los últimas días se convirtieron en una sucesión de vitrinas cubiertas para protegerlas.

En la ciudad persiste el recuerdo de la violenta marcha contra el G8 (en ese entonces Rusia formaba parte) de 2003, que también fue en Évian, aunque la manifestación en ese entonces se desarrolló igualmente en Ginebra, donde hubo cuantiosos daños materiales provocados por grupos extremadamente violentos.

Cientos de personas dentro de la manifestación -en su mayoría, hombres jóvenes- ocultaban sus rostros con mascarillas y pañuelos, y algunos de ellos organizados en grupos fueron atacando mientras avanzaban establecimientos comerciales e incluso lograron arrancar las planchas de madera que protegían ciertos locales.

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Uno de los locales más afectados fue el de vehículos eléctricos Tesla, que resultó incendiado, pero también fueron atacados locales de bancos y tiendas de marcas conocidas.

Los momentos más violentos se produjeron cuando los manifestantes violentos se dividieron en varios grupos y buscaban sin éxito romper el cerco policial en varios puntos, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos y potentes chorros de agua para dispersar a los atacantes, según constató EFE.

Las autoridades suizas y francesas han desplegado a miles de policías para proporcionar seguridad para la cumbre de tres días que comienza el lunes en la localidad francesa de Evian-les-Bains. Los líderes tienen previsto debatir las guerras en Ucrania, Irán y Oriente Medio, y asuntos económicos como la desigualdad global y el acceso a minerales críticos.

Francia desplegará a más de 13,000 agentes de policía y de la gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre.