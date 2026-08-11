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Por tormenta, China suspende vuelos

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Por tormenta, China suspende vuelos
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      Beijing, China.- Los aeropuertos de Shanghái cancelaron cientos de vuelos el lunes luego que la tormenta tropical Dolphin dejó fuertes lluvias en el este de China, lo que provocó inundaciones en algunos lugares, al día siguiente de tocar tierra como tifón.

      Los aeropuertos Hongqiao y Pudong de Shanghái cancelaron más de 900 vuelos, o alrededor del 40% de los previstos, después que se cancelaron unos 1,300 el día anterior, según el Grupo Aeroportuario de Shanghái.

      Shanghái también suspendió algunas de sus líneas de metro el lunes, y el Grupo Ferroviario Chengdu de China suspendió 115 trenes, publicó la agencia estatal de noticias Xinhua.

      Dolphin tocó tierra el domingo por la noche en Taizhou, en la provincia de Zhejiang, con vientos de 151 km/h (93 mph), tras generar fuertes lluvias al norte de Taiwán durante el fin de semana.

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      Asimismo, Dolphin no impactó directamente en Filipinas, pero contribuyó a agravar las lluvias monzónicas estacionales que provocaron inundaciones y deslaves de tierra en la región de Luzón, en la isla norteña principal.

      Un alud de tierra sepultó tres casas en la ciudad turística montañosa de Baguio, en el norte, y mató a cinco personas, con al menos otras cinco aún desaparecidas, informaron las autoridades.

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