Postergan hasta octubre juicio a acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK (AP) — Una jueza concedió el miércoles a Luigi Mangione solo un leve aplazamiento de su juicio federal por la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare al moverlo de septiembre a octubre en lugar de al próximo año, como querían sus abogados.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett vinculó su decisión al calendario del juicio estatal de Mangione, que está previsto a comenzar el 8 de junio y durar de cuatro a seis semanas. Rechazó una solicitud de la defensa para posponer el caso federal hasta enero o febrero de 2027, de modo que luego pudiera intentar retrasar el caso estatal hasta septiembre.

Los abogados de Mangione habían sostenido que dos juicios consecutivos en un calendario comprimido violarían sus derechos constitucionales. Sin embargo, Garnett afirmó que su propuesta de empujar el caso federal a 2027 y colocar en su lugar el caso estatal no "resuelve ninguno de estos problemas porque traslada exactamente los mismos problemas del verano al otoño".

La selección del jurado en el caso federal comenzará el 5 de octubre en lugar del 8 de septiembre, seguida de los alegatos de apertura y los testimonios el 26 de octubre en lugar del 13 de octubre, indicó Garnett. El calendario podría cambiar de nuevo si el juicio estatal se retrasa, añadió.

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Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente. Enfrenta la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos.

"Realmente no hay manera de evitar tener en cuenta los acontecimientos en el caso estatal", declaró Garnett en una audiencia en el tribunal federal de Manhattan. Sin embargo, agregó: "Soy escéptica respecto a trasladar el juicio (federal) en bloque a 2027 cuando el juicio estatal no ha sido aplazado. En cierta forma, es un caso de algo menos importante afectando a algo más importante".

Junto con la nueva fecha del juicio, Garnett comprimió los preparativos para la selección del jurado en el caso federal para que no se superpongan con el juicio estatal, dándole a Mangione más tiempo para revisar los cuestionarios completados por cientos de posibles jurados.

El juez del caso estatal, Gregory Carro, había planteado previamente la posibilidad de mover el juicio estatal a septiembre, pero solo si los fiscales federales apelaban la decisión de Garnett que les prohibía solicitar la pena de muerte. Ellos declinaron hacerlo.

El fallo de Garnett del miércoles deja a Carro poco margen para retrasar el juicio estatal, y posponerlo hasta después del juicio federal podría plantear preocupaciones por doble enjuiciamiento.

Las protecciones estatales contra el doble enjuiciamiento se activan si un jurado ya ha sido juramentado en un proceso anterior, como un caso federal, o si ese proceso termina con una declaración de culpabilidad. Los casos implican cargos distintos, pero el mismo curso de conducta alegada.

En una audiencia judicial en febrero, Mangione se pronunció contra la perspectiva de dos juicios y le dijo al juez: "Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble enjuiciamiento según cualquier definición de sentido común".

El CEO, Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en Midtown Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda.

La policía halló que las palabras "postergar", "negar" y "deponer" escritas en las balas usadas, imitando una frase utilizada por críticos para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania y miembro de una acaudalada familia de Maryland, fue arrestado cinco días después tras ser visto comiendo en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan.

Sus abogados han argumentado que las autoridades perjudicaron su caso al convertir su arresto "en un espectáculo" al hacer que agentes armados lo pasearan por un muelle de Manhattan después de que fuera trasladado en avión a Nueva York y al declarar públicamente su deseo de solicitar la pena de muerte antes de que fuera acusado formalmente.

En enero, Garnett desestimó un cargo federal de asesinato —asesinato mediante el uso de un arma de fuego— que había permitido a los fiscales solicitar la pena capital, al considerar que tenía defectos legales.

La jueza, exfiscal federal en Manhattan nombrada para el cargo por el presidente Joe Biden, también anuló un cargo relacionado con armas, pero mantuvo los cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.