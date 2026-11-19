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El gigante de la inteligencia artificial Anthropic comenzó a cotizar el jueves en la mayor oferta pública de acciones en la historia, pese a los temores de los inversionistas sobre una posible burbuja de la IA y a la ansiedad pública de que la tecnología pone en riesgo vidas y medios de subsistencia.

Las acciones de Anthropic comenzaron a cotizar en 111,50 dólares, disparándose más del 30% respecto al precio de la oferta pública inicial, antes de cerrar en 97,17 dólares, más de un 17% por encima de la OPI.

La empresa fijó el día anterior el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, suficiente para valorar todo el negocio en 1,5 billones de dólares, superando a SpaceX como la mayor OPI de la que se tenga registro. Al inicio de las operaciones, la valoración de la compañía se disparó a 2,01 billones de dólares.

El precio resultó sorprendentemente alto, dado que las preocupaciones de los inversionistas se han intensificado todavía más en los últimos días, luego de la sorprendente destitución del principal promotor de la IA, el director ejecutivo de Nvidia, en medio de un posible escándalo de espionaje chino. Anthropic había fijado previamente un rango de precios mucho más bajo, de entre 70 y 78 dólares por acción.

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"Es una gran victoria para el sector tecnológico después de un período de mucha tensión con Nvidia", dijo Dan Ives, analista financiero de Yorkville Ives & Co. "El precio demuestra que hay una fuerte demanda entre los inversores".

Queda una gran prueba por delante: si los inversores mantienen la clásica "subida inicial de una OPI" al sostener el precio de las acciones durante su primer día, o si se desploman al cierre.

Anthropic, fabricante de la herramienta de IA Claude, ofreció 980 millones de acciones al público, lo que a 83 dólares por acción se tradujo en ingresos de 81.000 millones de dólares.

El vertiginoso debut de Anthropic en Wall Street no fue suficiente para impulsar al resto del mercado. Los índices bursátiles cayeron después de que un repunte en los primeros minutos de la jornada se evaporó rápidamente.

La OPI ofrece una forma de recaudar dinero sin endeudarse más

Además del nerviosismo del mercado en torno a la IA, la salida a bolsa afronta una posible ofensiva regulatoria después de que los demócratas asuman la mayoría en el Congreso el próximo año, así como un creciente sentimiento anti-IA entre la población. Por su parte, OpenAI, rival de Anthropic, decidió aplazar su oferta pública inicial hasta el próximo año.

La empresa, que cotiza bajo el símbolo bursátil ANT, también enfrenta grandes desafíos financieros.

Anthropic ya ha asumido deudas por 6.200 millones de dólares, lo que reconoce en documentos financieros como "sustancial". Para agravar la presión, la empresa no es rentable, al menos bajo las reglas contables estándar, lo que deja entrever que cuenta con recursos limitados para pagar capital e intereses.

Aunque la empresa indicó un abundante flujo de efectivo en su más reciente reporte financiero, probablemente se lo acabó rápidamente dado su desmesurado plan de gastos. En el mismo informe financiero, la compañía señaló que ya firmó arrendamientos y otros acuerdos que le exigen gastar 900.000 millones de dólares en potencia de cómputo e infraestructura en los próximos años, incluidos 70.000 millones de dólares en los próximos 12 meses.

Un gasto de esa magnitud por parte de las empresas de IA, similar al derroche de la Edad Dorada en ferrocarriles, ha inquietado a los prestamistas, contribuyendo al reciente incremento de las tasas de endeudamiento.

Con la OPI, sin embargo, Anthropic ahora tendrá una gran cantidad de recursos para acelerar su expansión sin endeudarse más. La oferta también permitirá que sus empleados vendan sus acciones ya consolidadas, un pago que convertirá a muchos de ellos en millonarios de la noche a la mañana, y podría agregar miles de millones de dólares a las fortunas del director ejecutivo Dario Amodei y de su hermana, la presidenta de Anthropic, Daniela Amodei.

Preocupaciones en torno a la industria de la IA

Fundada hace cinco años por los hermanos y varios otros exempleados de OpenAI, Anthropic está enfrascada en una férrea competencia con esa empresa por el dominio del sector. Pero ambas compañías tienen muchos otros competidores, como Google, startups en Estados Unidos y China, y SpaceX, que tiene un negocio de IA.

Anthropic, OpenAI y la división de IA de SpaceX han perdido más dinero del que han ganado debido a los enormes costos asociados con la construcción de IA. Eso ha alimentado crecientes preocupaciones sobre la formación de una burbuja en el sector.

Dario Amodei advirtió en septiembre que la industria de la IA debería desacelerar su vertiginoso desarrollo para dar tiempo a que las medidas de seguridad se pongan al día. Sin esa desaceleración, alertó, la IA podría ser capaz de desatar una oleada de agentes que podrían apoderarse de internet en cuestión de meses.

En comentarios hechos al inicio de la sesión del jueves, Amodei buscó atenuar los temores, subrayando su compromiso de garantizar que los seres humanos mantengan el control de la tecnología.

"Si podemos demostrar que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y aun así construir una empresa increíblemente exitosa, otros miembros de nuestra industria se sentirán inspirados a hacer lo mismo", afirmó. "El objetivo es mejorar toda la industria, independientemente de si Anthropic gana o pierde en un momento dado".

En medio de temores crecientes, el entorno regulatorio podría cambiar para Anthropic una vez que el nuevo Congreso entre en funciones. Demócratas recién elegidos prometen tomar medidas enérgicas contra la industria en medio de una reacción contra los centros de datos. Y dos grandes estados que ofrecen incentivos para centros de datos, Texas y Georgia, acaban de elegir a gobernadores demócratas que prometen detener nuevas construcciones.

En sus declaraciones del jueves, Amodei también destacó diversos usos positivos de la IA, señalando que Claude ya ayuda a los científicos a llevar a cabo sus investigaciones de manera más rápida, y que la tecnología podría contribuir a acelerar ese avance en el futuro.

"La inteligencia humana ya ha conseguido que enfermedades como la peste, la viruela y la polio sean cosa del pasado en la mayor parte del mundo", afirmó, "pero el progreso frente a otras enfermedades ha sido demasiado lento para muchos pacientes y sus familias".

También destacó el uso de Claude en empresas, organizaciones sin fines de lucro y servicios gubernamentales. "Soy extremadamente optimista sobre lo que podemos lograr juntos en el futuro", dijo.

Otro elemento que aumenta la presión sobre el sector es la posibilidad de que la demanda de acciones de IA caiga o incluso se desplome. Los inversionistas se han mostrado inquietos ante las enormes necesidades de financiamiento del sector, y varias empresas tecnológicas han retirado recientemente sus planes de una OPI.

La valoración de mercado de las empresas de IA va a "subir y bajar durante muchos años, pero subirá más de lo que bajará", señaló Rich Lesser, presidente global y exdirector ejecutivo de Boston Consulting Group.

"Es muy difícil predecir exactamente cómo será ese flujo", señaló Lesser el martes en una entrevista con The Associated Press en el foro Semafor Silicon Valley & the World. "No hay duda de que lo que han hecho Anthropic y OpenAI y Google y varios de los otros actores de esta industria es bastante notable".