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Presidente De la Espriella va a la zona de epicentro

El mandatario coordina ayuda inmediata en el Chocó

Por EFE

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Presidente De la Espriella va a la zona de epicentro
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      Bogotá, Col.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país.

      "El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine", expresó el mandatario acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

      Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

      Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

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      El mandatario colombiano anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

      El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, se sintió a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

      San José del Palmar limita al oeste con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y por eso el terremoto causó grandes daños en Pereira y Cali, las capitales de esas dos regiones, respectivamente.

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