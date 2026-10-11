Sheinbaum afirma que educación cierra paso a delincuencia en Nicolás Romero

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NICOLÁS ROMERO, Méx., octubre 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la educación es fundamental para cerrar el paso a la delincuencia y la corrupción.

Sheinbaum inaugura Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero

Lo anterior al encabezar la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Nicolás Romero, en el Estado de México.

"La educación les cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción", expresó la Mandataria ante estudiantes de esta institución, a quienes llamó a aprovechar la universidad pública para adquirir conocimientos y construir un país con igualdad de oportunidades.

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Sheinbaum llama a jóvenes a desarrollar pensamiento crítico

En su mensaje, Sheinbaum también pidió a los jóvenes reducir el tiempo que dedican al celular y las redes sociales, así como evitar depender de la inteligencia artificial para realizar sus trabajos escolares, pues sostuvo que la educación debe servir para desarrollar el pensamiento crítico.

"Está bien usar el celular un rato, pero hay que aprender a leer, no usar tanto la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Hay que aprender a pensar. Para eso es la universidad, para eso es la educación", señaló.

La Presidenta explicó que las plataformas digitales utilizan algoritmos que muestran contenidos similares a los que los usuarios consumen, por lo que invitó a los estudiantes a dedicar más tiempo a la lectura y al aprendizaje.

Agregó que la formación universitaria no debe limitarse a los conocimientos técnicos de cada carrera, sino incluir valores como la igualdad, la democracia, la libertad, la independencia y la soberanía de México.

"Hay que aprender conocimiento, valores, el valor de la igualdad, el valor de la soberanía de México, el valor de la independencia, el valor de la democracia, el valor de la libertad", manifestó.

Durante la inauguración, Sheinbaum recordó su participación, hace 40 años, en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra el aumento de cuotas y los cambios en los mecanismos de ingreso propuestos entonces por las autoridades universitarias.

La Mandataria sostuvo que esa experiencia reforzó su convicción de que la educación gratuita es una herramienta para reducir las desigualdades y transformar al país. Por ello, afirmó que durante su gobierno se ampliará la oferta de educación media superior y superior para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

En el caso de Nicolás Romero, anunció que se construirá una preparatoria y se ampliará la Universidad Nacional Rosario Castellanos, luego de señalar que alrededor de 400 jóvenes quedaron fuera de la modalidad presencial del plantel: 800 estudiantes ingresaron y otros 400 cursarán sus estudios a distancia.

Además, informó que los universitarios podrán acceder a la beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar sus gastos de transporte, y pidió a los estudiantes comprometerse a concluir sus carreras.

La Presidenta también llamó a los jóvenes a construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad, y recordó que las mujeres tienen derecho a participar y expresar sus opiniones sin discriminación.

"La educación abre puertas", insistió la Presidenta, al señalar que las universidades públicas deben formar profesionistas, pero también ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, defender sus derechos y contribuir al bienestar colectivo.