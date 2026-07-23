Presionan al ICE por uso de fuerza

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WASHINGTON.- Un solo agente migratorio de Estados Unidos ha sido remitido a un proceso disciplinario por un incidente de uso de la fuerza desde que comenzó el gobierno del presidente Donald Trump, manifestaron miembros demócratas de la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja, luego de una sesión informativa con funcionarios de inmigración el miércoles sobre cámaras corporales, detenciones de vehículos y capacitación.

La sesión a puerta cerrada para los miembros de la comisión se llevó a cabo tras dos incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les dispararon y mataron a dos inmigrantes a quienes intentaban arrestar, lo que ha generado preocupación por las tácticas de la agencia en un momento en que está intensificando sus arrestos.

Los disparos en Maine y Houston en el lapso de una semana han provocado duras críticas de que no hay suficiente supervisión sobre la agencia, clave para el programa de Trump de deportaciones masivas. Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que el mandatario lanzó la iniciativa tras volver al cargo. En los disparos de Maine, familiares del agente del ICE que abrió fuego afirman que tenía antecedentes de comportamiento violento y que nunca debió haber recibido una placa ni un arma.

El representante demócrata Seth Magaziner señaló que durante la sesión informativa les dijeron que ha habido 56 quejas por uso excesivo de la fuerza contra agentes del ICE; 32 fueron desestimadas y una fue remitida para que se tomara una acción disciplinaria. Magaziner indicó que les dijeron que aún no se había impuesto ninguna sanción. El resto de los incidentes sigue bajo investigación.

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"Simplemente resulta increíble que una agencia de más de 20.000 agentes —con todo el caos que hemos visto durante el último año y medio, con las tensiones y civiles heridos y muertos—, que no se determina que nadie haya violado las normas de uso de la fuerza, con la excepción de posiblemente una persona", expresó el Magaziner.

El DHS indicó el miércoles en un comunicado que se les exigen cuentas a los agentes del ICE que violan las políticas de la agencia, que sus elementos reciben capacitación en tácticas de desescalada y toman un curso anual de actualización sobre las políticas de uso de la fuerza. La agencia también defendió a sus agentes, diciendo que operan en un entorno en el que son atacados constantemente.

"Cuando se enfrenta a circunstancias peligrosas, los profesionales de las fuerzas del orden del DHS han utilizado su capacitación para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y a la población", subrayó la agencia.

Las cifras marcan un incremento desde febrero, cuando el entonces director interino Todd Lyons declaró en un testimonio ante el Senado que el ICE había abierto 37 investigaciones por uso excesivo de la fuerza.