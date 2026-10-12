Propuesta de EU es "insuficiente"

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Un alto funcionario iraní afirmó que Teherán considera "insuficiente" la más reciente respuesta de Estados Unidos a una propuesta para poner fin a la guerra, y advirtió de ataques contra centros de datos y cables regionales si los combates se vuelven a intensificar.

Mientras tanto, el ex fiscal general de Israel se comparó como testigo el domingo en los casos de corrupción contra Benjamin Netanyahu.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dice que Teherán considera "insuficiente" la más reciente respuesta de Estados Unidos, mientras los esfuerzos de negociación para poner fin a la guerra y abrir completamente el estrecho de Ormuz apenas avanzan.

Los comentarios de Mohsen Rezaei, excomandante de la Guardia Revolucionaria, fueron difundidos por la agencia estatal iraní IRNA.

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Rezaei agregó que Irán ya no está respondiendo a Estados Unidos y declaró que Washington debe aclarar ciertos asuntos, sin dar detalles. Señaló que Estados Unidos ha aceptado algunas de las siete condiciones, pero otras siguen sin estar claras.

Durante la reunión anual de líderes mundiales de la ONU del mes pasado, la cúpula iraní propuso un acuerdo acelerado que se hizo eco del memorando de entendimiento que se vino abajo días después de que Estados Unidos e Irán lo firmaron en junio. La nueva propuesta fue rechazada, pero ambas partes han mantenido contacto mediante mediación.

Rezaei también amenazó con atacar "cables, centros de datos, instalaciones de IA y otros sitios en la región" si estallan de nuevos combates intensos.