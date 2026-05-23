Cristian Mungiu gana Palma de Oro con Fjord en Cannes 2024

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"Fjord", el drama de Cristian Mungiu ambientado en Noruega sobre la polarización política, fue galardonado con la Palma de Oro, con lo que el director rumano de "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" alcanzó por segunda vez el máximo honor del Festival de Cine de Cannes.

Palma de Oro para Fjord y su mensaje contra el fundamentalismo

"Fjord" fue muy admirada en el 79no Festival de Cine de Cannes, en el que pocas películas lograron destacarse, gracias a su absorbente relato de lo que Mungiu llamó "fundamentalismo de izquierda". La película está protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve como evangélicos rumanos que se mudan a Noruega, pero poco después los servicios de protección infantil les quitan a sus hijos por haberles dado una azotaina.

"Actualmente, la sociedad está separada. Está dividida. Está radicalizada", dijo el cineasta. "Esta película es un compromiso contra cualquier tipo de fundamentalismo. Es un compromiso con esas cosas que citamos muy a menudo, como el trauma y la inclusión y la empatía. Son palabras hermosas, pero necesitamos aplicarlas más a menudo".

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Mungiu se convierte en el décimo cineasta en ganar dos veces la Palma de Oro. Su "4 Months, 3 Weeks and 2 Days", un drama rumano sobre el aborto, obtuvo el premio en 2007.

La victoria de "Fjord" prolonga una de las rachas más extraordinarias del cine. Neon, el sello especializado, ha obtenido hasta ahora siete ganadores consecutivos de la Palma de Oro. "Fjord" se suma a su racha sin parangón, que incluye al campeón del año pasado, "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi, y al ganador de 2024, "Anora". Esta última ganó el premio a mejor película en los Oscar.

Gran Premio para Minotaur y contexto de guerra

"Minotaur" obtiene el Gran Premio, o segundo lugar, fue para "Minotaur", el thriller doméstico de Andrey Zvyagintsev ambientado en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania. Basada libremente en la película de 1969 de Claude Chabrol "The Unfaithful Wife", "Minotaur" trata sobre un empresario ruso que sospecha de las indiscreciones de su esposa. Al mismo tiempo, se le encarga reclutar a 150 de sus trabajadores para la maquinaria de guerra de Vladímir Putin.

Por amplio consenso, no fue un festival especialmente destacado. Hollywood se ausentó en gran medida de la edición de este año. Muchas de las selecciones no lograron deslumbrar a los críticos. La conversación global que Cannes suele generar fue, en el mejor de los casos, intermitente.

Pero los premios entregados el sábado, cuando la 79na edición de Cannes llegaba a su fin, elevarán significativamente los perfiles internacionales de los ganadores. El festival del año pasado produjo una larga cadena de nominados al Oscar, entre ellos "Sentimental Value" y "The Secret Agent".

El jurado de nueve miembros que decidió los premios estuvo encabezado por el cineasta coreano Park Chan-wook. Demi Moore, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård también formaron parte.

Chan-wook, invitado frecuente a Cannes, que el año pasado participó con su thriller satírico "No Other Choice", bromeó diciendo que prefería no entregar la Palma.

"Para ser franco, no quería otorgar la Palma de Oro a ninguna de las películas porque es un premio que yo nunca he obtenido", dijo Chan-wook a los reporteros después de la ceremonia. "Pero no tenía otra opción".

Los premios se dividen y comparten

Dos películas ganaron el premio a mejor director: el cineasta polaco Pawel Pawlikowski, por su drama de posguerra "Fatherland"; y el dúo creativo español formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo por "The Black Ball", una épica queer que abarca varias generaciones.

Virginie Efira y Tao Okamoto, las dos estrellas de "All of a Sudden", de Ryusuke Hamaguchi, compartieron el premio a mejor actriz. En el drama, elegantemente empático, ambas interpretan a mujeres unidas en amistad a partir de su sentido mutuo de cuidado por los demás.

El jurado también dividió el premio a mejor actor. Eligieron a Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, las dos estrellas de "Coward", el drama de Lukas Dhont sobre jóvenes belgas enviados a las líneas del frente de la Segunda Guerra Mundial.

El premio a mejor guion fue otorgado a Emmanuel Marre por "A Man of His Time", un drama francés sobre un colaborador nazi en la Francia de Vichy. Marre lo basó en las experiencias de su propio bisabuelo.

El premio del jurado, o tercer lugar, fue para "The Dreamed Adventure", de la cineasta alemana Valeska Grisebach, un drama criminal ambientado en un pueblo fronterizo búlgaro.

La ceremonia del sábado no contó con su homenajeada. Barbra Streisand iba a recibir una Palma de Oro honoraria, pero una lesión de rodilla le impidió asistir. No obstante, Isabelle Huppert celebró a Streisand durante la ceremonia, y la actriz y cantante apareció en un mensaje de video grabado.

La Cámara de Oro, el premio de Cannes a la mejor ópera prima, fue para el drama posgenocidio de Marie Clémentine Dusabejambo "Ben´Imana", la primera película ruandesa en ser seleccionada oficialmente para el festival.