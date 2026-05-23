Simulacro de evacuación en Caracas genera rechazo ciudadano

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CARACAS (AP) — Dos aeronaves estadounidenses sobrevolaron Caracas el sábado como parte de un "simulacro de evacuación" realizado en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, casi cinco meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

Detalles confirmados del simulacro

Las maniobras ante "eventuales situaciones médicas o contingencia catastrófica" habían sido anunciadas el jueves por el canciller venezolano Yván Gil, quien dijo fueron autorizadas por el gobierno. Sin embargo, después de su declaración y difusión de un comunicado oficial, éste fue eliminado de su cuenta de Telegram.

De acuerdo con Gil, el simulacro forma parte de un protocolo "regular" de seguridad y protección diplomática.

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Desde temprano, mientras las banderas estadounidense y venezolana ondeaban en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, se observó en movimiento a un camión de bomberos y personas con cascos y uniformes de socorristas, mientras se escuchaba el ulular de una sirena.

Impacto en la comunidad y reacciones

Pasadas las 10 de la mañana, aterrizaron en esa sede diplomática dos aeronaves Boeing V-22 Osprey que sobrevolaron el cielo caraqueño, de las cuales descendieron militares estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de Instagram el momento del aterrizaje de una de las aeronaves.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general de la Infantería de Marina Francis Donovan, presenció las operaciones de primera mano tras arribar en uno de los aviones Osprey, informó el Comando en su cuenta de X.

Se trata de su segunda visita oficial, luego de que en febrero se reunió en Caracas con los ministros de Defensa e Interior venezolanos.

En tanto, en una plaza del centro de la capital, un reducido grupo de ciudadanos se congregó en "repudio al simulacro", que consideran atenta contra la soberanía del país.

"No al simulacro yanki", se leía en una bandera venezolana, mientras un puñado de personas gritaba consignas contra "el imperio".

Martha Lía, una activista, comentó a la AP que el ejercicio militar "es una expresión más de lo que ha sido la pérdida de soberanía" en Venezuela, lo cual, señaló, ha venido profundizándose desde inicios de año.

Las maniobras de evacuación se llevaron a cabo luego de que el 3 de enero, en una operación militar en la capital venezolana, helicópteros y aeronaves militares estadounidenses ingresaron al país y capturaron a Maduro.

Días después, Delcy Rodríguez —quien era la vicepresidenta— tomó posesión como presidenta encargada. Su gobierno ha sido reconocido por Washington, y muestra de ello fue el levantamiento de las sanciones que pesaban en su contra. Durante la época de Maduro había sido acusada de contribuir a socavar la democracia en el país sudamericano.