Trump anuncia acuerdo con Irán tras semanas de negociaciones

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ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que un acuerdo con Irán sobre la guerra, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz, ha sido "en gran medida negociado", tras sostener llamadas con Israel y otros aliados en la región.

"Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve", afirmó Trump en redes sociales, sin dar detalles. Añadió que había hablado con mandatarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, y por separado, con Israel.

Describió el borrador como un "memorando de entendimiento relativo a la paz" que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los otros países que participaron en las llamadas. Esto coronó una semana en la que Estados Unidos sopesó una nueva ronda de ataques contra la República Islámica que rompería un frágil alto el fuego.

No hubo mención del programa nuclear de Irán y del uranio altamente enriquecido, que Irán ha buscado discutir más adelante. Hasta el momento, ni Irán ni Israel han hecho comentarios. Trump dijo que la llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien presionó a Estados Unidos para ir a la guerra, fue "muy bien".

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Negociaciones lideradas por Pakistán buscan fin de la guerra

Ha habido un creciente optimismo entre los funcionarios Estados Unidos e Irán estaban cerca de acordar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, indicó anteriormente un funcionario regional con conocimiento directo de las tareas de mediación encabezadas por Pakistán.

El funcionario, que habló el sábado bajo condición de anonimato para tratar deliberaciones a puerta cerrada, advirtió que "disputas de último minuto" podrían hacer descarrilar los esfuerzos. No es la primera vez en las últimas semanas que se ha descrito un acuerdo como cercano.

Indicó que el posible acuerdo incluiría una declaración oficial del fin de la guerra, con negociaciones de dos meses sobre el programa nuclear de Irán. El estrecho de Ormuz se reabriría y Estados Unidos pondría fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Por su parte, Irán señaló que se están "reduciendo las diferencias" en las negociaciones después de que el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuviera más conversaciones en Teherán.

Han pasado doce semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, abatiendo a altos funcionarios iraníes, entre ellos, su líder supremo, e interrumpiendo las conversaciones nucleares entre Washington y Teherán por segunda vez en menos de un año. Irán disparó contra Israel y contra vecinos que albergan fuerzas estadounidenses, sacudiendo a las naciones del Golfo que se habían considerado refugios seguros en una región difícil.

Un alto el fuego se ha mantenido desde el 7 de abril. Pero la decisión de Irán de cerrar de facto el estrecho de Ormuz para los barcos que transportan petróleo regional, gas natural y otros suministros críticos ha sido un foco de preocupación mundial y de problemas económicos.

Reacciones oficiales y detalles del acuerdo marco

Irán describió el borrador como un "acuerdo marco" para más conversaciones La televisión estatal iraní informó que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, describió el borrador como un "acuerdo marco" y que agregó que "queremos que esto incluya los principales asuntos necesarios para poner fin a la guerra impuesta y otros temas de importancia esencial para nosotros. Luego, en un plazo razonable, entre 30 y 60 días, se discuten los detalles y, en última instancia, se alcanza un acuerdo final".

Señaló que el estrecho de Ormuz forma parte de los temas discutidos.

Sin embargo, dijo a la agencia oficial de noticias IRNA que los asuntos nucleares no forman parte de las negociaciones actuales.

"Nuestro enfoque en esta etapa es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano", señaló, y agregó que el levantamiento de sanciones contra Teherán "se ha incluido explícitamente en el texto y sigue siendo nuestra posición fija".

La televisora Al-Manar de Hezbollah informó que el líder del grupo político-paramilitar libanés recibió una carta del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, diciéndole que Teherán no abandonará a sus aliados. Hay un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, en la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, un conflicto que comenzó dos días después de que empezara la guerra con Irán.

Trump señaló que estaban en marcha "negociaciones serias" El mandatario estadounidense dijo anteriormente que pospondría un ataque militar contra Irán porque estaban en marcha "negociaciones serias", y a petición de varios aliados en Oriente Medio. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego se ha echado atrás.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, el principal negociador en las históricas conversaciones cara a cara con Estados Unidos, realizadas el mes pasado en Islamabad, dijo el sábado que Irán ha reconstruido sus activos militares y que, si Trump reanuda los ataques, el resultado sería "más aplastante y más amargo" que al inicio de la guerra.

La televisión estatal dijo que habló después de reunirse con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien también se reunió con Araghchi, el presidente Masoud Pezeshkian y otros funcionarios de alto nivel. Qatar envió a un alto funcionario a Teherán para respaldar los esfuerzos de Pakistán.

Los objetivos declarados de la guerra no se han logrado. Irán aún tiene su uranio enriquecido y un programa de misiles que dice estar reconstruyendo. Sigue expresando apoyo a representantes armados en la región. El nuevo líder supremo, aunque aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que comenzó la guerra, es hijo del líder anterior y cercano a la poderosa Guardia Revolucionaria.

Y el pueblo iraní no se ha rebelado contra el gobierno como pronosticaron Trump y Netanyahu tras las protestas a nivel nacional realizadas a principios de este año.