Médicos protestan en La Paz: piden fin de bloqueos y oxígeno para hospitales

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LA PAZ, Bolivia (AP) — Con pancartas en que se leía "Dale paso a la vida, no más bloqueos", médicos y trabajadores de la salud salieron el jueves en una protesta para reclamar una solución a casi un mes de manifestaciones y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras crece la preocupación por el impacto del conflicto en la población.

Protestas médicas en La Paz por bloqueos y escasez

"Oxígeno y comida para los pacientes", coreaban los médicos luciendo su típico uniforme blanco en una marcha por el centro de La Paz, la más afectada por los cortes de ruta que han ocasionado escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible.

Los hospitales dependen de un oxígeno que llega de las regiones vecinas a La Paz y ciudades aledañas.

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"Necesitamos que los que están bloqueando den una pausa humanitaria para que en los hospitales y en la población (general) se tenga qué comer", dijo el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea.

Sectores de la sociedad civil a nivel nacional se reunieron en la región de Santa Cruz, el motor productivo de Bolivia, y esperaban la presencia del presidente Paz, quien no pudo llegar debido a que se informó que el líder centrista debía atender asuntos en Palacio de Gobierno, en La Paz.

Demandas y acciones en Santa Cruz

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que entre las conclusiones del encuentro exigen al gobierno la aplicación inmediata de un estado de excepción en las regiones con mayor conflictividad y que se cumpla la orden de detención contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Morales es señalado por el gobierno de promover las protestas desde su feudo cocalero en la región de Cochabamba, donde está refugiado y ha evitado declarar sobre un caso de presunto abuso a una menor desde octubre de 2024.

Además, solicitaron una ley en la que los responsables de las millonarias pérdidas por los bloqueos respondan por los daños.

Un posible estado de excepción entró al debate después que el Legislativo anuló una norma que regulaba esa medida y que impedía que las fuerzas militares intervinieran en el control de las protestas. Con la anulación de esa norma, Paz puede acudir a esa medida.

Al otro lado de los bloqueos están centenares de camiones varados con los insumos necesarios, pero también con cargas de exportación e importación de productos. Los dirigentes de los camioneros clamaron una pronta salida.

Las protestas han dejado pérdidas por más de 1.000 millones de dólares al sector exportador y centenares de vehículos varados con diferentes insumos necesarios, como alimentos y combustible, según informó el empresarial Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Mientras la Iglesia católica, organismos de derechos humanos y representantes del gobierno continuaron con acercamientos en busca de entablar un diálogo, aunque sin respuesta o participación por parte de los principales dirigentes de las protestas.