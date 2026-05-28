Secretario Tesoro EE.UU. presenta diseño de billete con Trump

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que su departamento ha preparado el diseño para un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, anticipándose a la posible aprobación de una iniciativa de ley para incluir al presidente en una nueva denominación de moneda de curso legal.

Acciones de la autoridad

Bessent dijo en la Casa Blanca que autorizar la nueva moneda dependerá de los legisladores, pero "hemos creado el billete" porque "tenemos que estar preparados".

El secretario desestimó la idea de que el gobierno esté impulsando el tema, a pesar de la inclinación de Trump por poner su nombre e imagen en toda la capital del país y en las conmemoraciones del 250mo aniversario de la Declaración de Independencia. También insistió en que no hay nada inapropiado en que el rostro de Trump forme parte de la celebración de la fundación nacional.

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"El presidente no lo hace; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo", dijo Bessent en la Casa Blanca, en referencia a la iniciativa de ley presentada por el legislador Joe Wilson, un republicano por Carolina del Sur, que ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro colocar el rostro de Trump en el nuevo billete para conmemorar los 250 años de la fundación del país.

Una portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la agencia ha realizado la "planificación adecuada y la debida diligencia" para implementar un posible mandato del Congreso "para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250mo aniversario de nuestra gran nación". La portavoz no mencionó a Trump.

Si se aprueba y Trump lo promulga, el proyecto de ley de Wilson supondría un reconocimiento extraordinario para un líder en funciones de Estados Unidos, y se implementaría mientras Trump busca situarse en el centro de las celebraciones de este año por el Día de la Independencia, las cuales revisten una particular relevancia. La preparación del departamento ante una iniciativa legislativa estancada indica cierto entusiasmo por la idea por parte del gobierno de Trump.

¿Cómo ocurrió la presión para acelerar el billete?

La explicación de la agencia se produce después de un reporte de The Washington Post que afirma que el tesorero nacional, Brandon Beach, quien fue designado por Trump, ha estado presionando a la oficina de grabado para acelerar el proceso de un nuevo billete. El diario también informó que la jefa anterior de la BEP, Patricia Solimene, fue reasignada tras oponerse.

La portavoz del Tesoro declinó comentar sobre la situación actual de Solimene, pero confirmó que Michael Brown, un importante asesor de Beach, se convirtió en director interino de grabado e impresión el 18 de mayo.

Beach no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

La iniciativa de Wilson, hasta ahora estancada en el Congreso, pretende crear una excepción a la ley vigente que prohíbe que cualquier persona que aún esté viva aparezca en monedas de Estados Unidos; el proyecto permitiría que presidentes en funciones y expresidentes aparezcan.

Bessent confirmó que la medida está diseñada para una sola persona.

"Donald J. Trump", dijo enfáticamente, repitiendo el nombre completo que el propio presidente suele usar en tercera persona.

Según el reporte del Washington Post, Beach proporcionó el otoño pasado a la oficina de grabado un diseño para el nuevo billete. Incluía un retrato de Trump —el mismo que se colgó en pancartas que adornan algunos edificios federales en Washington— y un logotipo del 250mo aniversario. También se incluyó la firma de Trump, un elemento de diseño que difiere de otros billetes.

El artista británico Iain Alexander dijo al Post que él diseñó el billete, y afirmó que lo habló con el presidente. Alexander no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

El periódico también informó que Solimene se resistió a la presión de Beach y Brown y les recalcó el largo proceso legal y procesal requerido para emitir nueva moneda. Solimene fue reasignada contra su voluntad, informó el Post, allanando el camino para que Brown supervisara la oficina.

Trump ha difundido agresivamente su nombre e imagen

Un nuevo billete sería el ejemplo más reciente de cómo Trump amplía su marca personal en su función oficial desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

Beach y Bessent ya agilizaron la aprobación de una moneda conmemorativa del 250mo aniversario con la imagen de Trump. El Departamento del Tesoro asegura que esas monedas especiales quedan fuera de la prohibición de que presidentes vivos aparezcan en moneda de curso legal. En 1926, durante el 150mo aniversario del país, el entonces presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar que era moneda de curso legal oficial.

El gobierno de Trump ha colgado pancartas con el retrato del mandatario en el Departamento de Justicia y en otros edificios federales. Y su lista de designados para la junta directiva del Kennedy Center añadió su nombre al recinto nacional de artes escénicas que el Congreso había designado originalmente como memorial del presidente asesinado John F. Kennedy. Ese cambio de nombre está siendo impugnado en los tribunales debido a la ley federal que establece el centro como el memorial oficial del 35to presidente.

Bessent señaló que, a menos que se apruebe la excepción de Wilson, la ley vigente establece sólo dos condiciones para que él considere en la moneda: que "In God We Trust" esté en algún lugar y que sólo se represente a personas fallecidas, con sus nombres inscritos debajo de sus retratos .

"Todo depende del Capitolio", dijo Bessent. "Nos ceñiremos a la ley ".