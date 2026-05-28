Día del Perro sin Raza: ¿Por qué se celebra este 28 de mayo?

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- En México, de acuerdo con la

(AMMVEPE), existen aproximadamente

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, de los cuales aproximadamente el 70% se encuentra en las calles.En ese sentido, cadase conmemora el, una fecha para evidenciar el aumento en la cifra de perros que vive en las calles, ya que según datos del INEGI cada año alrededor de 500 mil pequeñitos son abandonados en el país.Losque vivieron en las calles, tienen un mejor desarrollo delen comparación con otros canes, logrando que al llegar a un nuevo hogar se adapten rápidamente a la rutina y su adiestramiento sea una tarea sencilla.En un esfuerzo histórico por promover la adopción y dignificar a los animales callejeros, lareconoció oficialmente estealcomo una raza representativa de MéxicoGracias a su, los perros mestizos gozan de, y son menos propensos a las enfermedades hereditarias, comunes en razas puras. Además tienen mayor agilidad a lo largo de su vida y las veces en que requieran atención médica será por razones específicas.Detrás de los tiernos cachorros de raza, muchas veces se esconde laque hay en los, donde las hembras son obligadas a parir de manera desmedida y los perritos sobreviven eny con pocas medidas de higiene.Al adoptar a un perrito sin raza, le estarás dando unaa un ser con un pasado que probablemente fue marcado por el maltrato o el abandono. De igual manera, los perros que han pasado toda su vida en las calles o en refugios, tendrán la posibilidad de encontrar una familia.