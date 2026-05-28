Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Aunque "

" apuntaba a convertirse en uno de los grandes estrenos coreanos de

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desde el año pasado, el drama protagonizado por, a quien también vimos en "La reina de las lágrimas" en Netflix, continúaLa, prevista originalmente para marzo o abril del año pasado y que ya contaba con suy la, se vio frenada luego de que el actor se viera involucrado en untras ser acusado públicamente de haber mantenido unacon la fallecida actriz Kim Sae Ron cuando esta era menor de edad.Aunque el caso dio un giro reciente con eldel creador de contenido de YouTube, señalado por haber realizadocontra el intérprete,ha reiterado que no tiene planes de estrenar el contenido por el momento.Un portavoz de la plataforma declaró aesta semana que la postura de la compañía no ha cambiado.El proyecto había llamado la atención no solo por el nombre de, sino también por su, estimado en alrededor de, de acuerdo conA raíz de los señalamientos en uno de los puntos más altos de su carrera, el actor se vio afectado en suy perdió algunos contratos publicitarios, mientras que otros proyectos quedaron en pausa.En un comunicado difundido por, agencia de representación de, este miércoles, se informó que los investigadores habrían concluido que las acusaciones y pruebas presentadas porfueron manipuladas conMedios locales reportaron que la orden dehacia el youtuber fue concedida al considerar que existíay posibleCabe mencionar que en una conferencia ofrecida en marzo de 2025, el actornegó directamente los señalamientos de su vida privada al afirmar: "Nunca mantuve una relación con la fallecida cuando era menor de edad", y aclaró que sí sostuvo un romance de aproximadamente un año cuando ella ya era mayor de edad.Asimismo, aseguró que no ejerciósobre la actriz por supuestas deudas, señalamiento que en su momento se vinculó con la muerte de Kim Sae Ron, quien fue hallada sin vida en su domicilio a los 24 años, en un caso que fue manejado como suicidio, ocurrido un mes antes de las acusaciones.El actor entonces emprendióciviles y penales por un monto decontra, representante del canal de YouTube, así como contra familiares de Kim Sae Ron.Lanarra la historia de un hombre cuya vida cambia radicalmente tras la crisis financiera asiática de 1997, quien posteriormente logra construir un imperio en el mercado global de productos falsificados. Junto atambién participa la actriz Jo Bo-ah, conocida por "El zorro de nueve colas".