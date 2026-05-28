Denuncian "deepfakes sexuales" contra alumnas en Veracruz

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XALAPA, Ver.

, mayo 28 (EL UNIVERSAL).-de una escuela secundaria del puerto de Veracruz fueron víctimas de

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(deepfake sexual).Estudiantes y padres de familia de lade la ciudad de Veracruz denunciaron que alumnos del colegio alteraron confotografías de las jóvenes para luego compartirlas en grupos de chat.Lade familia aseguró que suman al menosdigitalmente; aunque las autoridades reportaron que son -hasta ahora- 40 las afectadas.Ante la queja,y ministeriales instalaron unapara atender la situación y canalizar las demandas de laLa presidenta municipal de Veracruz,, informó que instruyó ladeldebido a la posible afectación de estudiantes menores de edad y a la necesidad de atención institucional urgente en materia de protección infantil y entornos escolares seguros.Al encuentro con las víctimas y sus familiares, acudió personal de lade Niñas, Niños y Adolescentes delde Veracruz, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e incluso de laDe manera conjunta se atiende la afectación por lapresuntamente generadas con herramientas dey deDe acuerdo con lasestudiantes fueron presuntamente los autores de la deepfake sexual, los cuales fueron