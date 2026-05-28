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"Alito" Moreno intensificará denuncias contra "narcopolíticos"

Morena es señalada por el PRI de construir una dictadura y controlar elecciones.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 06:33 p.m.
A
Alito Moreno intensificará denuncias contra narcopolíticos
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PRI,

      Alejandro Moreno Cárdenas
      , anunció que intensificará sus viajes internacionales para denunciar "los vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado

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      ", a quienes calificó como "narcopolíticos".
      "Vamos a intensificar las giras a nivel internacional, las denuncias a nivel internacional de esta bola de cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, porque eso es lo que son, son una pandilla de delincuentes, y lo hemos dicho, ante la persecución, ante los señalamientos falsos, ante las calumnias, vamos a doblar y vamos a reforzar el discurso y la presencia, no sólo en nuestras cámaras, en todo el territorio nacional y a nivel internacional", advirtió.
      En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente priista acusó al gobierno federal de utilizar reformas constitucionales para "construir una dictadura", destruir el régimen democrático, controlar las elecciones, desviar la atención de la crisis de seguridad y de los señalamientos contra políticos morenistas y anular candidaturas opositoras.
      "Lo que pierdan en las elecciones lo quieren ganar en la mesa", acusó.
      El priista arremetió contra el senador morenista Enrique Inzunza, cuya solicitud de licencia temporal "demuestra la colusión y el pacto con el crimen organizado".
      El presidente del PRI acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber instaurado una red de protección política ligada al crimen organizado y advirtió que su partido no reducirá el nivel de confrontación.
      "Son una pandilla de delincuentes, una bola de narcos encabezados por el narco presidente López Obrador, él fue el que instauró eso en México y él es el que tiene que pagar. Pero le salió pésimo el retoño, muy pend..., muy bruto, no tiene nada que aportar, es una vergüenza para el pueblo de México y por eso la historia lo va a poner en su lugar y lo vamos a poner en su lugar y vamos a ser durísimos y críticos y vamos a señalar a familiares, a todos los que están metidos con esta bola de narcos políticos de Morena", señaló.
      "No nos vamos a callar, no les tenemos miedo ni al gobierno ni a los narcopolíticos de Morena", expresó.
      Por otra parte, respaldó una mayor cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. "Hay que hacer operaciones en conjunto para destruir a los cárteles del crimen organizado", afirmó.

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