"Alito" Moreno intensificará denuncias contra "narcopolíticos"

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PRI,

, anunció que intensificará sus viajes internacionales para denunciar "los vínculos de integrantes de Morena con el

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", a quienes calificó como "narcopolíticos"."Vamos a intensificar las giras a nivel internacional, las denuncias a nivel internacional de esta bola de cínicos, corruptos y, porque eso es lo que son, son una, y lo hemos dicho, ante la persecución, ante los señalamientos falsos, ante las calumnias, vamos a doblar y vamos a reforzar el discurso y la presencia, no sólo en nuestras cámaras, en todo el territorio nacional y a nivel internacional", advirtió.En declaraciones a los medios de comunicación, elacusó al gobierno federal de utilizarpara "construir una dictadura", destruir el régimen democrático, controlar las elecciones, desviar la atención de la crisis de seguridad y de los señalamientos contra políticos morenistas y anular candidaturas opositoras."Lo que pierdan en las elecciones lo quieren", acusó.El priista arremetió contra el senador morenista Enrique Inzunza, cuyatemporal "demuestra la colusión y el pacto con el".El presidente del PRI acusó al expresidentede haber instaurado unapolítica ligada aly advirtió que su partido no reducirá el nivel de confrontación."Son una, una bola de narcos encabezados por elLópez Obrador, él fue el que instauró eso en México y él es el que tiene que pagar. Pero le salió pésimo el retoño, muy pend..., muy bruto, no tiene nada que aportar, es una vergüenza para el pueblo de México y por eso la historia lo va a poner en su lugar y lo vamos a poner en su lugar y vamos a ser durísimos y críticos y vamos a señalar a familiares, a todos los que están metidos con esta bola de narcos políticos de Morena", señaló."No nos vamos a callar,ni al gobierno ni a los", expresó.Por otra parte, respaldó una mayorconen materia de seguridad. "Hay que hacer operaciones en conjunto para destruir a los cárteles del", afirmó.