Putin y Pezeshkian se reúnen para discutir conflicto con EE.UU.

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Moscú, 8 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Irán realiza "intentos reales" para poner fin al conflicto con EE.UU., al reunirse con el líder iraní, Masud Pezeshkian.

"Sabemos que Irán realiza intentos reales para terminar el conflicto", dijo Putin al comienzo de la reunión que se celebra en la ciudad de Avaza, en la república centroasiática de Turkmenistán.

También, añadió que Teherán ha presentado una nueva propuesta para el arreglo de la situación, por cierto, por medios pacíficos.

Putin subrayó que Rusia está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar al arreglo de esta situación. A su vez, pidió a Pezeshkian que "transmita sus mejores deseos al líder supremo, al que le deseo prosperidad y todo lo mejor".

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El jefe del Kremlin, que ya condenó en varias ocasiones el asesinato en un ataque aéreo del anterior ayatolá, Alí Jameneí, también consideró "un tremendo error" hace unos días el asesinato en marzo pasado del jefe de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, al que describió como una persona capaz de lograr compromisos.

Putin destaca aumento del comercio bilateral pese a sanciones

En el plano bilateral Putin destacó hoy que los intercambios comerciales, pese a las sanciones occidentales, aumentaron un 21 % en 2025, tendencia que se mantiene en los primeros siete meses de este año.

Por su parte, el líder iraní, que felicitó a su homólogo ruso por su 74 cumpleaños, que el segundo celebró el miércoles, aseguró sobre el conflicto con EE.UU.: "Nosotros nunca abandonamos la mesa de negociaciones".

"Estamos intentando poner fin lo antes posible a la guerra. Y es necesario que todos respeten nuestros derechos. Pero si ellos parten de posiciones unilaterales, eso no ocurrirá a corto plazo", señaló.

Pezeshkian agradece apoyo de Rusia y denuncia postura de EE.UU.

Además, agradeció la postura mantenida por Moscú, especialmente en la ONU, lo que impidió -adujo- que EE.UU. adoptara nuevas medidas contra Teherán.

"EE.UU. intenta dictar su punto de vista a todos los países del mundo", denunció.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no lanzará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

En una publicación de su plataforma Truth Social, insistió una vez más en que Irán "no tendrá un arma nuclear", una de las principales proclamas que el mandatario repite habitualmente para justificar el conflicto abierto con la república islámica.

El Kremlin había informado de que la reunión entre Putin y Pezeshkian tendría lugar el viernes tras la reunión de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Cumbre Ecológica del Caspio, pero los mandatarios decidieron adelantar la cita.

Putin y Pezeshkian ya se vieron las caras hace poco más de un mes en Kirguistán, donde los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái abogaron por un arreglo pacífico al conflicto entre Irán y EE.UU.