Le detectan cáncer de piel a Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO.- Los médicos del expresidente Jair Bolsonaro informaron el miércoles que detectaron cáncer en etapa temprana en lesiones cutáneas que le fueron removidas al político de 70 años, tras su condena la semana pasada por cargos de intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, bajo arresto domiciliario en Brasilia hasta que se determine su sentencia, ha estado en el hospital dos veces desde el veredicto del jueves. Acudió al hospital DF Star el domingo para que le removieran ocho lesiones para su análisis, y nuevamente el martes debido a vómitos y baja presión arterial antes de ser dado de alta el miércoles.

Los resultados mostraron cáncer de piel en etapa temprana en dos de las lesiones, indicaron los médicos en un comunicado el miércoles, agregando que Bolsonaro necesitará monitoreo clínico y reevaluación regular.

“Mi padre ya ha librado batallas más duras y ha ganado. Esta no será diferente”, señaló en X su hijo mayor, Flávio.

“Pueden estar seguros de que esto es el resultado de la persecución implacable contra Jair Bolsonaro por atreverse a desafiar al sistema de frente y luchar por Brasil”, añadió

Un panel de jueces del Tribunal Supremo encontró el jueves al exlíder culpable de intentar un golpe para aferrarse ilegalmente al poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo sentenciaron a 27 años y tres meses de prisión.

La sentencia no envía de inmediato a Bolsonaro a prisión.