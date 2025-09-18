Revés a Javier Milei al tumbar vetos

BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados argentina le asestó un duro revés al presidente Javier Milei luego de rechazar el miércoles por una amplia mayoría los vetos que había dispuesto a dos leyes que le otorgan mayores fondos a universidades públicas y hospitales pediátricos con el argumento de que desequilibran las cuentas públicas.

El peronismo, principal fuerza opositora, y algunos sectores hasta ahora aliados al gobierno se aglutinaron para alcanzar la mayoría especial requerida por la Constitución —dos tercios de los legisladores presentes—para insistir en la redacción original de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Sanitaria en Pediatría, que habían aprobado en agosto.

Para que se haga efectivo el rechazo a los vetos de Milei, será necesario que en los próximos días al menos dos tercios de los senadores presentes en el Senado adopten la misma posición que los diputados. En la cámara alta el partido oficialista se encuentran en clara desventaja numérica y es improbable que frene la ofensiva opositora.