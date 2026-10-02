FDA detecta cyclospora en granja mexicana Taylor Farms

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el viernes que sus inspectores detectaron cyclospora en la granja mexicana a la que se atribuye el mayor brote de enfermedad causada por dicho parásito en la historia de Estados Unidos.

FDA confirma hallazgo de cyclospora en Taylor Farms

Pese al hallazgo, la FDA indicó que no está claro cómo llegó el parásito a la lechuga en las instalaciones de Taylor Farms. La agencia señaló que ya cerró su investigación sobre el brote, que provocó casi 13.000 casos de diarrea y otras enfermedades en todo Estados Unidos.

El anuncio se produce más de seis semanas después de que la agencia enviara a sus investigadores a la granja en Guanajuato, México. Fue la primera visita de la agencia allí en más de siete años, tras una fuerte caída de las inspecciones internacionales de seguridad alimentaria después de la pandemia de COVID-19.

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Detalles del hallazgo y respuesta de Taylor Farms

Los inspectores de la FDA manifestaron el viernes que encontraron cyclospora en dos lugares: un tanque de aguas residuales y una zanja de drenaje utilizada para el cultivo de lechuga. Aunque no está claro cómo se produjo la contaminación, la FDA afirmó que las muestras aportan "datos epidemiológicos sólidos" que vinculan el brote con el sitio de Taylor Farms.

En un comunicado aparte, Taylor Farms atribuyó la contaminación citada por la FDA a un productor independiente "que ya no forma parte de nuestro programa de proveedores".

"Nuestras instalaciones permanecen cerradas en el centro de México mientras trabajamos con nuestro equipo de investigación para implementar protocolos de seguridad mejorados desde el campo hasta las instalaciones", afirmó la empresa.

Funcionarios de Estados Unidos declararon el mes pasado que el brote había terminado.

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa "con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por otros gérmenes, entre ellos la salmonela y la E. coli.

El parásito se propaga a través de heces humanas, y aún no está claro cómo las aguas residuales pudieron haber contaminado suficiente alimento como para enfermar a tantas personas.

Reguladores de la autoridad mexicana de seguridad alimentaria anunciaron en agosto que su propia investigación no detectó cyclospora en la lechuga ni en el agua de las instalaciones. Esa conclusión se conoció días después de que la FDA se viera obligada a retractarse de un resultado erróneo de una prueba que había identificado incorrectamente cyclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms recolectada en la frontera.