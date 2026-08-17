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FGR niega pruebas contra Andy López en caso hidrocarburos

Tras versiones periodísticas, la FGR negó la existencia de testigos protegidos o pruebas legales que sustenten una indagatoria contra el hijo del expresidente.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 07:03 p.m.
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FGR niega pruebas contra Andy López en caso hidrocarburos
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de versiones periodísticas en las que se señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR manifestó que la información es falsa.

      FGR desmiente acusaciones y confirma ausencia de pruebas

      "El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto", detalló la FGR en sus redes sociales.

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