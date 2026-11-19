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KIEV.- Ucrania atacó dos refinerías petroleras en el sur de Rusia, manifestaron funcionarios el miércoles, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió la eficacia de las armas producidas en el país que dañaron el estratégico Puente Kerch entre Rusia y la ocupada península de Crimea.

El fuego entre ambos bandos ha continuado incluso mientras las delegaciones esperan noticias sobre otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que planea hablar sobre la guerra con el presidente chino Xi Jinping y el presidente Vladímir Putin de Rusia el jueves durante una visita a China.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó que se alcanzaron tanques de almacenamiento en la refinería de Ilsky y que una unidad de procesamiento fue golpeada en la refinería de Afipsky, ambas en la región rusa de Krasnodar.

Las dos refinerías, que también fueron atacadas la noche del domingo, pueden procesar alrededor de 95 millones de barriles de petróleo al año y abastecer a las fuerzas rusas en la línea del frente en el sur y el este de Ucrania, señaló el comunicado.

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Funcionarios rusos informaron de asaltos contra dos empresas industriales en la región, pero no dieron detalles.

Ucrania ha disparado contra refinerías mientras busca perjudicar el sector petrolero, un pilar de la economía rusa, y Moscú continúa con su invasión de su vecino.

"Nuestras tecnologías y empresas se están desarrollando muy bien", escribió Zelenskyy en redes sociales.

Zelenskyy sostuvo que los drones y misiles de largo alcance más avanzados de Ucrania se emplearon contra el Puente Kerch en un bombardeo a gran escala la noche del lunes, que fue preparado durante semanas.

"Ahora mismo, estamos entre los tres primeros del mundo en desarrollo tecnológico. En Europa, creo que somos el número uno", expresó Zelenskyy.

El Pentágono ha argumentado que los ataques en lo profundo de Rusia son contraproductores, pero los aliados europeos de Ucrania no están de acuerdo.

El líder ucraniano afirmó que el ataque contra el puente, que podría obstaculizar las entregas rusas a sus tropas en el frente, estaba justificado por el incesante bombardeo ruso sobre Ucrania.

Las fuerzas de Moscú se han centrado en dejar sin electricidad a Ucrania antes del invierno, con el objetivo de erosionar la moral de la población civil.