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Remece sismo Andes de Perú

El fenómeno de magnitud de 5,5 dejó al menos 6 personas muertas y más de 30 heridos

Por AP

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Remece sismo Andes de Perú
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      LIMA.- El número de fallecidos tras el sismo de magnitud 5,5 que remeció la víspera una región de los Andes de Perú se elevó a seis, con más de 30 heridos y 300 damnificados, informaron las autoridades el domingo.

      El Servicio Geológico de Estados Unidos, señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

      Tras arribar a la zona de Chongos Bajo, una de las más afectadas en la provincia de Chupaca, en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, entregó una evaluación de la emergencia. Hasta el momento se registran seis muertos y 32 heridos —de los cuales sólo seis permanecen internados—, citó la agencia estatal de noticias Andina.

      En el área, 48 viviendas quedaron destruidas y más de 250 están afectadas, añadió el funcionario, que advirtió que el balance es preliminar "porque hay muchos más distritos aledaños que también tienen daños". Inicialmente, el jefe de la defensa civil, Luis Vásquez, había confirmado la caída de cinco personas.

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      El tipo de construcciones en esa zona andina con material rústico de adobe "se ha sumado para que el impacto y los daños sean mayores", declaró Vásquez a los medios.

      Socorristas atienden la emergencia y continúan con labores de búsqueda y rescate, indicó en un comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sin que por el momento se conozca un número preciso de desaparecidos. También brigadas de salud acudieron a la zona para atender a los lesionados, agregó.

      Las autoridades evalúan los daños provocados por el sismo, que, según el informe oficial, afectó además la estructura histórica de la iglesia y antiguo convento de "Santiago de León" en Chongos Bajo, construido en 1565, y designado como Patrimonio Monumental de la Nación por constituir una "joya arquitectónica" del siglo XVI. La torre, que sostenía una de las cruces y reloj, se desplomó en el temblor y la torre también sufrió daños.

      Varias horas después de ocurrido el sismo, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró en declaraciones a la estatal Radio Nacional que se ha desplegado la ayuda para los afectados y se está "actuando con rapidez".

      El mandatario adelantó que viajará a la zona, al tiempo que Arroyo junto al ministro de Defensa, Javier Flores, y autoridades locales recorren el área afectada.


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