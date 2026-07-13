Renuncia primera ministra ucraniana

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Kiev, Ucrania.- La primera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko renunció el domingo mientras el presidente Volodímir Zelenski anunciaba nuevos cambios en el gobierno.

En una declaración en redes sociales, Svyrydenko declaró que estaba "orgullosa de haber tenido el honor de liderar el gobierno durante uno de los períodos más difíciles en la historia moderna de Ucrania". Añadió que habló de los "próximos pasos" con Zelenski, pero no proporcionó más detalles.

"Estoy lista para servir al Estado ucraniano y llevar a cabo cada tarea destinada a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercar una paz justa", dijo.

Svyrydenko, exministra de Economía, fue nombrada primera ministra en julio de 2025 a los 39 años después de desempeñar un papel principal en la obtención de un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, considerada una forma importante de vincular los intereses norteamericanos con la seguridad de Ucrania.

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Zelenski indicó que ofreció a Svyrydenko la oportunidad de liderar "una nueva e importante área" en las relaciones de Ucrania con una clave socio internacional, sin dar más detalles.

Por otra parte, un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia mató a una persona e hirió a otras tres, informaron funcionarios locales el domingo, mientras las fuerzas de Kiev continuaban bombardeando las instalaciones petroleras de Rusia.

Por su parte, l jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, indicó que entre los heridos había un niño.