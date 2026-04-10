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"No es cristiano quien lanza bombas": Papa León XIV

Condena guerras y advierte que Dios no bendice ningún conflicto

Por El Universal

Abril 10, 2026 08:25 a.m.
A
"No es cristiano quien lanza bombas": Papa León XIV

CIUDAD DEL VATICANO, Roma.- El Papa León XIV afirmó este viernes que no es cristiano quien lanza bombas, y advirtió que Dios no bendice ningún conflicto, en un mensaje enviado a los obispos de Bagdad.

"Sean signos de esperanza en un mundo marcado por violencias absurdas e inhumanas, que, impulsadas por la codicia y el odio, se expanden con ferocidad precisamente en las tierras donde nació la salvación", en Medio Oriente, sostiene el Papa en su mensaje a los obispos de Bagdad.

Las tierras de Medio Oriente, agrega, están siendo "profanadas por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los intereses económicos, sin consideración por la vida de las personas, tratada a lo sumo como un efecto colateral de intereses propios. Pero ningún interés puede valer la vida de los más débiles".

"Ayúdennos a proclamar con claridad que Dios no bendice ningún conflicto y que quien es cristiano nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas", concluye el Papa.

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