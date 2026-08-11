"¿Dónde quedó el INE no se toca?", revira Morena al PRI

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene "un discurso convenenciero" respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que denunciara en Washington a tres consejeros electorales por imponerle sanciones tras llamar a Morena un "narcopartido".

"¿Dónde quedó aquello de que el INE no se toca?", cuestionó Ariadna Montiel tras leer un posicionamiento que el partido publicó hoy mismo sobre la serie de visitas que ha acumulado el líder nacional del PRI en Washington para denunciar el presunto autoritarismo el gobierno mexicano.

Parte del posicionamiento del partido guinda cuestiona que las disposiciones sobre calumnia electoral que ahora denuncia el líder priista como censura surgieron de la reforma electoral de 2014 "impulsada y aprobada por el propio PRI".

"Cuando esas reglas se aplicaban contra sus adversarios las llamaban legalidad; ahora, cuando alcanzan a su dirigencia las califican de dictadura. Esa es la verdadera contradicción: diseñaron las reglas para controlar a los demás y ahora pretenden desconocerlas para protegerse a sí mismos. No les molesta la ley; les molesta que la ley también se les aplique", afirmó.

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Montiel Reyes también hizo referencia a las denuncias que Alejandro Moreno acumuló tras su gestión como gobernador de Campeche, a las que se refirió como "la verdadera preocupación" para estar yendo a colocar denuncias en Washington.

"El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes. ¿Qué hay en el fondo que le preocupa? Quererse cubrir de impunidad ante las investigaciones que hay en su contra. Hay denuncias por enriquecimiento ilícito en Campeche desde 2022", señaló Montiel Reyes.