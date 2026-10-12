Riesgo en los EU por inundaciones

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PENSACOLA, Florida.- Mientras la gente en el noroeste de Florida y el sur de Alabama limpiaba tras el paso de Isaías, los remanentes de la tormenta provocaron inundaciones el domingo en Carolina del Norte, al tiempo que las costas del sur de California recibieron el fuerte oleaje causado por los restos de la tormenta tropical Rachel.

En el oeste de Carolina del Norte, los ríos se desbordaron mientras fuertes lluvias aumentaban el riesgo de inundaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Indicó sobre la posibilidad de tornados en partes de Virginia y Carolina del Norte, así como condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca a lo largo de las costas del sureste del país.

Al menos cuatro muertes estuvieron vinculadas a Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, que tocó tierra como huracán de categoría 2 el viernes cerca de Destin, Florida, un destino vacacional de la costa del Golfo lleno de edificios altos y tiendas para turistas. La tormenta luego avanzó con fuerza hacia Alabama con vientos de intensidad tropical antes de dirigirse más al norte.

En el condado de Escambia, Florida, el jefe policial Chip Simmons informó que una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa y que un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador que funcionaba en su garaje.

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Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, indicó Cory Moon, jefe de bomberos de la ciudad. Josh Johnson, de la agencia estatal de gestión de emergencias, atribuyó una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama a un accidente de vehículo en el que estuvo involucrado un árbol caído en el condado de Barbour.

lluvias causan problemas en Carolina del Norte

En el condado Burke de Carolina del Norte, un hombre y una mujer sin hogar estaban acampando cuando las aguas crecidas del río Catawba los tomaron desprevenidos. Fueron rescatados, junto con su perro, según un portavoz de la agencia de gestión de emergencias del condado.

Por separado, una mujer atrapada dentro de su auto fue liberada en las afueras de Morganton.

En el condado McDowell de Carolina del Norte, justo al oeste del condado Burke, los socorristas relataron que atendieron cinco deslaves y evacuaciones voluntarias durante la noche del sábado al domingo mientras respondían a carreteras inundadas y arroyos crecidos.