Estados Unidos prohíbe importaciones de alcohol y suero lácteo desde Canadá

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NUEVA YORK (AP) — La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá se intensificó nuevamente esta semana, cuando Washington anunció una prohibición a las importaciones sobre la mayoría de las bebidas alcohólicas procedentes del norte de la frontera, así como el suero lácteo, melaza, motocicletas y otros productos.

Washington ya había impuesto aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses —aproximadamente el 5% de los 381.920 millones de dólares en artículos que el país envió a Estados Unidos el año pasado. Las prohibiciones de importación que se dieron a conocer el martes apuntan a algunos de esos productos.

Exportar productos a Estados Unidos con un gravamen del 50% habría sido complicado para las empresas canadienses. Pero las prohibiciones de importación, que están programadas a entrar en vigor el 29 de septiembre, tienen como objetivo infligir aún más el dolor.

Las prohibiciones de importación son "una herramienta extremadamente inusual en la política comercial", afirmó Jonathan Doh, profesor de negocios internacionales en la Universidad de Villanova. "No recuerdo ninguna acción en la era moderna que haya implicado una prohibición absoluta".

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Pero señaló que, "en términos del impacto material, no son tan grandes en términos generales", salvo en categorías específicas como el alcohol.

Presión para las marcas de alcohol

La guerra comercial ha intensificado los boicots al alcohol estadounidense en Canadá, después de que algunas juntas provinciales y tiendas comenzaron a retirar marcas estadounidenses de los estantes en 2025.

"En esencia, eso significó que el licor, el vino y la cerveza de Estados Unidos quedaron prohibidos en el mercado canadiense", explicó Doh. "Y creo que quizá esto haya estimulado en los responsables de las políticas comerciales de Estados Unidos a pensar: ´Bueno, si ustedes van a prohibir algunas de nuestras importaciones, nosotros también vamos a prohibir algunas de las suyas´".

La prohibición abarca una amplia variedad de categorías: cerveza elaborada con malta, ciertos tipos de vino y licores como el bourbon, whisky, ginebra y vodka, entre otras.

En 2023 se vendieron 17,5 millones de cajas de 9 litros (2,4 galones) de whisky canadiense en Estados Unidos, lo que representó alrededor de 2.300 millones de dólares en ingresos para las destilerías, según el grupo comercial Distilled Spirits Council of the U.S.

En total, Estados Unidos importó en 2025 alrededor de 846,1 millones de dólares en productos que ahora aparecen en la lista de artículos prohibidos, según datos comerciales de Estados Unidos.

"Veo esto como una especie de ojo por ojo", subrayó Doh.

La mira puesta en los sueros proteicos

La prohibición de importación en el sector lácteo gira en torno al suero, un subproducto de la elaboración de queso que puede utilizarse para añadir proteína a ciertos productos.

La demanda de productos con proteína añadida se ha disparado, causando una escasez de suero proteico de grado alimentario e impulsando los precios a máximos históricos.

Según datos comerciales de Estados Unidos, casi la mitad de los 73,6 millones de dólares en suero general y suero modificado que importó el país en 2025 procedía de Canadá, aunque los productos de suero incluidos en la prohibición representan una fracción menor.

La prohibición anunciada el martes incluye ocho tipos distintos de suero, incluidos los concentrados de proteína y sueros modificados. También abarca algunos productos de melaza.

La mayoría de las motocicletas canadienses quedarían prohibidas

La prohibición incluye motocicletas y motonetas con motores más grandes, que conforman la gran mayoría de las motocicletas que llegan a Estados Unidos desde Canadá.

Pero no representa un gran porcentaje de las importaciones totales de motocicletas de Estados Unidos. De los 943,7 millones de dólares en motocicletas importadas en 2025, el tipo de motos sujetas a la medida procedentes de Canadá representaron menos del 9% de esa cifra, o alrededor de 80,6 millones de dólares, según datos comerciales de Estados Unidos.

Otros productos serán retirados de la lista arancelaria

No todos los cambios en la lista arancelaria fueron prohibiciones. Varios productos —como el cemento, papel higiénico, sábanas y cañas de pescar— serán eliminados de la lista arancelaria.

La senadora federal republicana Susan Collins, quien enfrenta una dura batalla de reelección en Maine, había instado al gobierno que eximiera al cemento y al papel de los aranceles, asegurando el mes pasado que los gravámenes "podrían poner en peligro" la viabilidad de las empresas de Maine y "los empleos que sostienen".

Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, advirtió que las medidas más recientes —prohibir productos y añadir otros como el acero y el aluminio a la lista arancelaria— conllevan el riesgo de provocar una nueva respuesta del gobierno canadiense.

"Nada de esto es beneficioso en términos de eficiencia económica o asequibilidad", aseguró. "Va a reducir la elección del consumidor. Va causar un desorden en las cadenas de suministro".