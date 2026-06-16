RU prohíbe las redes a menores
Los menores de 16 años no podrán utilizar algunas aplicaciones
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Londres, Ing.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años usar una serie de aplicaciones de redes sociales, incluidas Snapchat, TikTok y YouTube, para proteger a los jóvenes de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.
Starmer dijo en una conferencia de prensa que contraatacará si las empresas tecnológicas se resisten a la medida, y reconoció que algunos adolescentes intentarían encontrar la manera de eludir una prohibición. Aseguró que no estaba dispuesto "a ceder en la seguridad y la felicidad de nuestros niños".
"Cada padre puede verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños", dijo Starmer, que tiene dos hijos adolescentes. "He escuchado de primera mano a familias que claman por un cambio y haremos lo correcto por ellas".
La medida, que se espera entre en vigor a principios del próximo año, convierte al RU en parte de un creciente movimiento global para reforzar la seguridad en línea de los niños.
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Australia, Canadá, Brasil e Indonesia han presentado legislación o anunciaron restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales. Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur figuran entre otros países que están estudiando medidas similares.
Reino Unido dijo que su prohibición para menores se aplicará a plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a YouTube Kids ni a servicios de mensajería como WhatsApp y Signal. Starmer subrayó que las medidas de cumplimiento se dirigirán a las empresas tecnológicas, no a los niños.
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