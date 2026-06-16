Rusia ataca la catedral de Kiev

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Kiev, Ucrania.- Una catedral en uno de los hitos más antiguos y sagrados del cristianismo ortodoxo oriental fue incendiada la madrugada del lunes, cuando Rusia bombardeaba las ciudades más grandes de Ucrania, matando a 11 personas, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Rusia disparó la andanada de cientos de drones y decenas de misiles contra la capital ucraniana , Kiev, y la segunda ciudad más grande, Járkiv.

Está previsto que la guerra en Ucrania figure en las conversaciones de este martes entre los líderes del G7 en una cumbre en Francia. Zelenski también tiene previsto asistir para mejorar la difícil situación de su país.

"Así es como Rusia muestra al mundo su intención de continuar la guerra", dijo Zelenski en una publicación en X en referencia al ataque nocturno contra sitios civiles que incluyeron la Lavra de Kiev-Pechersk, un complejo monástico del siglo XI.

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"Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7... y que esta respuesta sea decisiva y sustancial: más presión sobre el agresor y más apoyo a la defensa aérea de Ucrania, especialmente capacidades antibalísticas", destacó.

Zelenski dijo que los ataques rusos mataron a 11 civiles y trabajadores de emergencias e hirieron a 53 en toda Ucrania.

El bombardeo mató a cinco personas en Kiev, dijo el alcalde Vitali Klitschko. Al menos 30 personas resultaron heridas, incluidos dos niños de 5 y 6 años, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

En Kiev, el humo se arremolinaba alrededor de las cúpulas doradas de la Catedral de la Dormición dentro de la Lavra de Kiev-Pechersk, un venerado hito religioso. La lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el monasterio de las Cuevas, es un extenso complejo de monasterios e iglesias, incluidas algunas subterráneas, construidas entre los siglos XI y XIX.

Algunas de las iglesias del sitio, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, están conectadas por un laberíntico complejo de cuevas que se extiende por más de 600 metros (2.000 pies).

En un comunicado, la UNESCO condenó el ataque, que, indicó, al parecer provocó daños significativos en el exterior y el interior de la Catedral de la Dormición.