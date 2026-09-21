Rusia ataca Zaporiyia: cinco heridos en bombardeo con drones

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Rusia atacó con drones la ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia el lunes, un día después de que las fuerzas de Kiev lanzaran más de 1.000 drones contra Rusia, informaron autoridades el lunes.

Los incesantes ataques diarios de la guerra subrayan la ausencia de avances significativos en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates, más de cuatro años después que Rusia invadiera a su vecino.

No hay señales de que la guerra esté remitiendo en un momento en que mandatarios mundiales se reúnen esta semana en la Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que espera reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en el evento anual en Nueva York — al cual no está previsto que asista el presidente ruso Vladímir Putin.

Trump calificó el lunes la guerra de "ridícula" y dijo que Moscú "lamentablemente ha perdido el control" de su producción de diésel al tiempo que Ucrania apunta a refinerías rusas con drones de largo alcance.

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"Un gran número de refinerías (rusas) de diésel han sido voladas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio", escribió en una publicación en redes sociales.

A principios de este mes, Trump instó a Zelenskyy a detener los ataques a las refinerías, argumentando que los ataques están causando una escasez global y picos de precios.

Zelenskyy respondió a Trump en una publicación en X, señalando que Kiev ha ofrecido "docenas de propuestas diplomáticas sobre cómo poner fin a esta guerra con dignidad, garantizar la seguridad y prevenir nuevas invasiones rusas".

"El sector energético de Ucrania, la infraestructura crítica y nuestras exportaciones de alimentos deben dejar de ser objetivos para Rusia, y esto conducirá a pasos de desescalada correspondientes por nuestra parte", dijo.

Los mandatarios europeos, temerosos de que Moscú tenga intenciones maliciosas en su continente, están interesados en aumentar la presión sobre Putin para que se retire de Ucrania, pero el presidente ruso no ha mostrado disposición a renunciar a sus objetivos.

Rusia impacta edificios civiles en Zaporiyia

El bombardeo ruso contra Zaporiyia a última hora del domingo alcanzó edificios de apartamentos, una universidad y un centro comercial, entre otros sitios, y dejó cinco heridos, escribió Zelenskyy en redes sociales el lunes.

Rusia también atacó otras nueve regiones de Ucrania, agregó.

Un dron ruso impactó una vivienda en la región nororiental ucraniana de Járkiv el lunes, matando a una mujer de 45 años y dejando gravemente herido a su hijo de 13 años, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"Rusia no está retrocediendo en su escalada y está enviando muchas señales de que está lista para ampliar la guerra", manifestó Zelenskyy. "En la Asamblea General de la ONU, hablaremos de cómo podemos lograr la paz mediante esfuerzos conjuntos".

El ejército ruso atacó durante la noche centros logísticos ucranianos, almacenes y puertos, entre otros sitios vinculados al ámbito militar, indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado el lunes.

Los ataques se produjeron después que Ucrania lanzara un enorme enjambre de drones contra Rusia entre el sábado y el domingo, incluidos cientos dirigidos a Moscú, y cuando los votantes acudían a las urnas para el tercer y último día de una elección parlamentaria cuidadosamente orquestada.

El Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus defensas aéreas derribaron durante la noche 244 drones ucranianos sobre regiones rusas y las aguas del mar Negro.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania señaló el lunes que derribó o neutralizó 148 drones rusos en un ataque nocturno.

Moldavia reporta incursión de drones en su espacio aéreo

Durante las andanadas aéreas, los drones se han desviado repetidamente hacia países vecinos, inquietando a mandatarios que desconfían de Rusia y temen verse arrastrados al conflicto.

El Ministerio moldavo de Defensa anunció el lunes que parte del espacio aéreo del norte del país fue cerrado temporalmente durante la noche después que sistemas de vigilancia detectaran un "objeto aéreo" que ingresó en su espacio aéreo nacional poco después de la medianoche.

En las últimas semanas, el espacio aéreo de Moldova ha sido violado en múltiples ocasiones, y se han encontrado restos de drones en su territorio. Como se emplean interferencias electrónicas para desviar a los drones de su rumbo, no estaba claro si eran rusos o ucranianos, aunque las autoridades a menudo han señalado a Moscú como responsable.

La presidenta prooccidental de Moldova, Maia Sandu, ha condenado repetidamente a Rusia por su guerra en Ucrania, y a principios de este mes declaró que la "guerra brutal" de Moscú "está llegando a nuestra frontera" tras ataques rusos a lo largo de la frontera de Moldavia con Ucrania.

Las incursiones de drones en el espacio aéreo de Rumanía también han aumentado de manera significativa.