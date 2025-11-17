Se impone el “No” en referéndum en Ecuador

Quito, Ecuador.- En la ciudad ecuatoriana de Manta, donde durante una década funcionó una base militar estadounidense, el ‘No’ ha tomado una rápida ventaja sobre el ‘Sí’ en la pregunta para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras, con el 44 % escrutado de las actas del referendo realizado este domingo en Ecuador.

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el ‘No’ ha logrado 74,81 %, frente al ‘Sí’, que tiene 25,19 %, en el referéndum celebrado a iniciativa del presidente Daniel Noboa.

Los militares estadounidenses estuvieron diez años en la base de Manta (1999-2009) hasta que se vieron obligados a salir ante la entrada en vigor de la Constitución actual aprobada en 2008.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su segunda visita en apenas tres meses a territorio ecuatoriano, visitó las bases militares de Manta y Salinas, a fin de analizar posibles zonas para instalar bases en caso de que los ecuatorianos lo aprobaran este domingo.

Noboa dijo que esperaba el apoyo de Estados Unidos, Brasil y Europa en bases militares ecuatorianas para reforzar la seguridad en el país andino, afectado por el avance de las organizaciones criminales.

“Nadie va a regalar la soberanía del Ecuador. Yo prefiero morirme antes de regalar a mi país”, reiteró Noboa.