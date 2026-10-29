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Se mantiene tregua en Oleshky, Ucrania

Por AP

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Se mantiene tregua en Oleshky, Ucrania
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      Jersón, Ucrania.- Una tregua de seis días en una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Rusia y en sus mediaciones se mantuvo durante su primer día y su primera noche, señalaron las autoridades el miércoles, pero Moscú y Kiev continuaron atacándose mutuamente en otros lugares.

      La tregua localizada en la devastada ciudad sureña de Oleshky comenzó el martes y debe durar hasta el domingo, mientras una operación humanitaria debe llevar a los cerca de 2,000 residentes que siguen allí los alimentos y medicinas que necesitan con urgencia, además de evacuar a quienes quieran marcharse.

      Si el alto el fuego se mantiene, será la primera vez desde la invasión rusa de su vecino hace más de cuatro años y medio que ambas partes respetan una tregua significativa. Los intentos anteriores de frenar los combates no lograron consolidarse o se desmoronaron rápidamente en medio de una profunda desconfianza.

      Un representante de Estados Unidos se unirá a funcionarios civiles de Rusia y Ucrania cuando entren en Oleshky, anunció el principal negociador de Ucrania para la misión de ayuda.

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      Los residentes evacuados serán libres de elegir entre Ucrania y Rusia como destino, indicó en una entrevista con la televisión privada ucraniana 1+1.

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