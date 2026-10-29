Se mantiene tregua en Oleshky, Ucrania

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jersón, Ucrania.- Una tregua de seis días en una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Rusia y en sus mediaciones se mantuvo durante su primer día y su primera noche, señalaron las autoridades el miércoles, pero Moscú y Kiev continuaron atacándose mutuamente en otros lugares.

La tregua localizada en la devastada ciudad sureña de Oleshky comenzó el martes y debe durar hasta el domingo, mientras una operación humanitaria debe llevar a los cerca de 2,000 residentes que siguen allí los alimentos y medicinas que necesitan con urgencia, además de evacuar a quienes quieran marcharse.

Si el alto el fuego se mantiene, será la primera vez desde la invasión rusa de su vecino hace más de cuatro años y medio que ambas partes respetan una tregua significativa. Los intentos anteriores de frenar los combates no lograron consolidarse o se desmoronaron rápidamente en medio de una profunda desconfianza.

Un representante de Estados Unidos se unirá a funcionarios civiles de Rusia y Ucrania cuando entren en Oleshky, anunció el principal negociador de Ucrania para la misión de ayuda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los residentes evacuados serán libres de elegir entre Ucrania y Rusia como destino, indicó en una entrevista con la televisión privada ucraniana 1+1.