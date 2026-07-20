Secuestran piratas somalíes buque petrolero
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MOGADISCIO, Somalia.- Un petrolero con bandera de Tanzania fue secuestrado por presuntos piratas somalíes frente a la costa de Yemen, indicaron el domingo fuentes de seguridad y funcionarios locales informados sobre el incidente.
Las autoridades locales indicaron que el petrolero comercial fue trasladado después a aguas frente a la región nororiental somalí de Bari.
El MT ASANA, un petrolero de uso general, fue capturado el viernes tras zarpar de Mukalla, Yemen, señalóon. La embarcación está retenida ahora frente a la costa de Caluula, en la región de Bari del estado semiautónomo de Puntlandia.
Según testigos, el barco fue secuestrado por siete piratas somalíes armados.
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Datos públicos de seguimiento de embarcaciones revisados por The Associated Press mostraron que el MT ASANA transmitía su posición el viernes mientras avanzaba lentamente por el golfo de Adén, con Bosaso, Somalia, como destino.
La embarcación navegaba a unos 2 nudos, una velocidad baja que coincide con informes previos de que había transmitido una señal de socorro durante el incidente. No estaba claro de cuántos tripulantes iban a bordo del petrolero.
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