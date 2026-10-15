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Seguiría el ciberataque contra supermercados

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Seguiría el ciberataque contra supermercados
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      París, Fra.- La autoridad de ciberseguridad de Francia advirtió que un ciberataque dirigido contra supermercados podría no haber terminado, mientras las tiendas reponían existencias el miércoles después de que el ataque disparara las temperaturas de los refrigeradores, lo que generó preocupación por la seguridad de las cadenas de suministro de alimentos vitales.

      La agencia indicó el martes por la noche que los ataques "probablemente aún estaban en marcha". Instó a las tiendas a volver a conectar los refrigeradores a internet únicamente mediante una conexión VPN segura o una red protegida, instalar actualizaciones de firmware y cambiar contraseñas.

      En las primeras horas del lunes, los atacantes tomaron el control a distancia de los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia. 

      Las temperaturas alcanzaron los 50 grados Celsius (durante unas seis horas, lo que obligó a las tiendas a desechar productos frescos y congelados. 

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      La cadena de supermercados Intermarché informó de pérdidas de "decenas de millones de euros" en un solo día.

      Una alerta a las 4 de la madrugada enviada a uno de los proveedores de Antony Bohne salvó la mayor parte de sus frutas y verduras frescas. Para sus alimentos congelados, ya era demasiado tarde: la temperatura de sus congeladores ya se había disparado hasta casi 40 grados.

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