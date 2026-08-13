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Celebra "amistad fraterna" en 100 aniversario del natalicio de Castro

Fidel Castro fue reconocido por Andrés Manuel López Obrador como un líder moral y político clave para México.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 04:00 p.m.
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Celebra amistad fraterna en 100 aniversario del natalicio de Castro
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      José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, retomó palabras de su padre que lo reconoció como "un gigante a la altura de Mandela".


      "Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro. Nunca se conocieron en persona. Ni una llamada, ni un apretón de manos. Y sin embargo, pocas amistades fraternas fueron tan reales", expresó sobre su padre y Castro.

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      Contó que en 2010, "cuando casi todos daban por terminada la carrera de Andrés Manuel López Obrador", Fidel Castro leyó "La mafia que se adueñó de México": "Y escribió lo que nadie más se atrevía: que en 2006 había ganado y no lo dejaron gobernar, y que sería 'la persona de más autoridad moral y política de México'. Ocho años después, el pueblo le dio la razón".
      "López Obrador lo dijo siempre: 'Fidel fue el único dirigente de la izquierda mundial que entendió lo que representaba nuestro movimiento cuando éramos oposición, y lo respaldó con reflexiones, con escritos y con hechos. Un gigante — a la altura de Mandela— que supo que la dignidad de los pueblos no se negocia'", escribió en sus redes.
      "No se conocieron. No hizo falta. Se reconocieron. A 100 años de su nacimiento: hasta siempre, Comandante", agregó.
      Para este centenario, la embajada tiene agendado el foro "La Revolución Cubana vista desde la mirada de México", entre otras actividades.

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