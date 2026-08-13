Celebra "amistad fraterna" en 100 aniversario del natalicio de Castro

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José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, retomó palabras de su padre que lo reconoció como "un gigante a la altura de Mandela".

"Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro. Nunca se conocieron en persona. Ni una llamada, ni un apretón de manos. Y sin embargo, pocas amistades fraternas fueron tan reales", expresó sobre su padre y Castro.

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Contó que en 2010, "cuando casi todos daban por terminada la carrera de Andrés Manuel López Obrador", Fidel Castro leyó "La mafia que se adueñó de México": "Y escribió lo que nadie más se atrevía: que en 2006 había ganado y no lo dejaron gobernar, y que sería 'la persona de más autoridad moral y política de México'. Ocho años después, el pueblo le dio la razón"."López Obrador lo dijo siempre: 'Fidel fue el único dirigente de la izquierda mundial que entendió lo que representaba nuestro movimiento cuando éramos oposición, y lo respaldó con reflexiones, con escritos y con hechos. Un gigante — a la altura de Mandela— que supo que la dignidad de los pueblos no se negocia'", escribió en sus redes."No se conocieron. No hizo falta. Se reconocieron. A 100 años de su nacimiento: hasta siempre, Comandante", agregó.Para este centenario, la embajada tiene agendado el foro "La Revolución Cubana vista desde la mirada de México", entre otras actividades.