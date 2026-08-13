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Defensa realiza nuevo vuelo con ayuda humanitaria para Colombia

La Secretaría de la Defensa Nacional destaca la solidaridad mexicana para apoyar a Colombia.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:10 p.m.
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Defensa realiza nuevo vuelo con ayuda humanitaria para Colombia
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      La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que continúa empleando su capacidad operativa y logística para brindar ayuda humanitaria tras el sismo de una magnitud de 7.4 que se registró el lunes en Colombia.


      El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) materializaron el segundo viaje logístico de Ayuda Humanitaria para apoyar a la población colombiana de las áreas que sufrieron daños.

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      La dependencia detalló que partieron 19 uniformados a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia, trasladando 650 despensas (15 toneladas) y cuatro toneladas de insumos médicos entre los que se incluyen medicamentos y material de curación.
      La Defensa destacó que con el vuelo logístico de esta fecha, suman ya 38.5 toneladas de Ayuda Humanitaria para las zonas afectadas de Colombia.
      "Esta labor del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional no solo refleja la gran capacidad operativa y logística de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que demuestra que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesita", refirió la dependencia.

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