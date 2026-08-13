Peculado, enriquecimiento ilícito y más, lo que se investiga de "Alito"

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Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y exgobernador de Campeche, enfrenta diversas denuncias e investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía estatal, por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Sin embargo, en agosto del 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y el pleno desecharon un primer expediente de solicitud de desafuero en contra del senador Moreno Cárdenas, el cual había sido promovido por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento, "Alito" no cuenta con una sentencia condenatoria firme, pero las autoridades lo investigan y acusan por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos cuando gobernó Campeche, entre 2015 y 2019.

Asimismo, por enriquecimiento ilícito, ello por incongruencias detectadas entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio e inmuebles.

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Peculado y desvío de recursos, por el presunto manejo irregular y desfalco de fondos públicos federales y estatales.

"Lavado" de dinero, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante redes de empresas fantasma y prestanombres.

Asimismo, por tráfico de influencias durante su gestión como gobernador por presuntamente beneficiar negocios particulares o allegados.

Fraude fiscal, ello por inconsistencias en declaraciones ante las autoridades tributarias.

Además del uso indebido de atribuciones y facultades, ello por la asignación irregular de contratos gubernamentales y servicios simulados.

"Alito" Moreno acusa ofensiva jurídica en su contra

El senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, ha acusado al gobierno de Campeche de montar una nueva ofensiva jurídica en su contra, luego de que las acusaciones previas fueron desechadas en tribunales.

"Desde 2022 he enfrentado una serie de carpetas de investigación fabricadas por la fiscalía estatal, que incluyen delitos como peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito", apuntó.

El también dirigente nacional del PRI aseguró que ha ganado todas las batallas legales gracias a amparos, revisiones y sentencias emitidas por la justicia federal e incluso, agregó, un juez ordenó cerrar el expediente de desafuero promovido por la fiscalía.

Después de denunciar en Washington que el INE y el gobierno mexicano lo quieren censurar por denominar a Morena como "narcopartido", el oficialismo lo acusa de traición a la patria y se perfila que la FGR reactivará el expediente en su contra.