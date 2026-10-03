Caen alcalde y exalcalde en Chiapas por corrupción

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El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el expresidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos este sábado 3 de octubre, junto con otras 19 personas, durante la Operación Enjambre, por su presunta responsabilidad en abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Suchiapa se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. El despliegue involucró a fuerzas federales y estatales e incluyó la captura de mandos y elementos de la Policía Municipal, según informó el Gabinete de Seguridad federal.

Tras la detención del alcalde emanado de Morena, una revisión de su declaración patrimonial mostró que reportó 904 mil 780 pesos de ingresos en 2025. De ese monto, 159 mil 780 pesos correspondieron a su remuneración anual como presidente municipal y 745 mil pesos a cuatro negocios.

El sueldo representó el 17.7% del total declarado, mientras que las actividades comerciales aportaron el 82.3% restante.

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Sus negocios aportaron más que el sueldo

De acuerdo con información del portal de transparencia, Lara Cordero declaró 185 mil pesos de la cafetería Raspachito; 248 mil pesos del gimnasio XTravagym; 144 mil pesos de una academia de baile, y 168 mil pesos de Extravadanza, dedicada al alquiler de chambelanes para fiestas de quince años.

La información citada no establece que esos ingresos tengan un origen ilícito ni los relaciona con los hechos por los que fue detenido.

En los apartados correspondientes a inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, cuentas bancarias, adeudos y préstamos o comodatos, el funcionario indicó que no tenía información que reportar, según la misma revisión. Parte de los datos de la versión pública aparece con la leyenda "eliminado".

De Obras Públicas a la alcaldía

Lara Cordero es originario de Chihuahua y estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su trayectoria en el Ayuntamiento de Suchiapa comenzó en octubre de 2018, cuando ingresó como director de Obras Públicas.

Dejó ese cargo en enero de 2024 y asumió la presidencia municipal en octubre del mismo año.

En el operativo de este sábado participaron elementos de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia de Chiapas.

La Operación Enjambre es una estrategia de coordinación entre autoridades federales y estatales para investigar y desarticular presuntas redes delictivas con participación de funcionarios municipales.

Las autoridades judiciales deberán determinar la responsabilidad de Lara Cordero y de las demás personas detenidas.