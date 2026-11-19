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PLANTACIÓN, Florida.- Un sistema de tormentas de desplazamiento lento arrojó fuertes lluvias que llevaron a una declaración de emergencia el miércoles en el sur de Florida, donde el techo de una sinagoga se derrumbó y algunos carros quedaron sumergidos en las calles, informaron las autoridades.

En la Costa Oeste, las fuertes lluvias y los vientos intensos interrumpieron operaciones en el aeropuerto de San Francisco, así como el servicio de ferris, e inundaron carreteras en el condado Napa y otras zonas vinícolas al norte de la ciudad.

Cifras preliminares para Florida mostraron que cayeron 39 centímetros (15,3 pulgadas) de lluvia en un período de 24 horas que terminó el miércoles en partes del condado Broward, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

La amenaza se prolongará hasta el viernes a lo largo de la costa atlántica de Florida, con posibles acumulaciones adicionales de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia, indicó el servicio meteorológico.

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La División de Manejo de Emergencias de Florida indicó en un aviso la noche del martes que cantidades de lluvia "potencialmente catastróficas" podrían provocar inundaciones repentinas, peligrosas corrientes de resaca y una erosión menor prevista en las playas debido al fuerte oleaje.

Además de todo eso, antes del feriado de Acción de Gracias, se prevé que se forme un sistema de baja presión cerca del norte de las Bahamas. Podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical sobre partes de las costas del sureste y del Atlántico medio hasta comienzos de la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes.