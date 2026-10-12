logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sobrellevan escasez de medicamento en Cuba

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sobrellevan escasez de medicamento en Cuba
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LA HABANA.- Todos los jueves y domingos al mediodía, decenas de personas se arremolinan ante la entrada de un edificio situado en el barrio del Vedado, en La Habana. Laura Mendoza baja de su apartamento, abre la puerta principal y comienza a verificar sus nombres en una lista para entregarles las medicinas que le encargaron por WhatsApp.

      El antihistamínico cetirizina, el diurético furosemida, el oftálmico timolol y el antibiótico gentamicina integran el largo inventario. Mendoza no cobra por ellos un centavo.

      Farmacias comunitarias como "La medicina no se vende", que dirige Mendoza, son una de las soluciones que los cubanos han encontrado para conseguir medicamentos, uno de los problemas más serios que trajo aparejada la crisis actual.

      Ofertas en internet, grupos de WhatsApp o Telegram, plataformas de comercio y hasta puestos callejeros ocuparon el espacio de las farmacias estatales que fueron la única forma de adquirir los medicamentos a precios subsidiados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La situación se ha vuelto tan compleja que en julio las autoridades publicaron un decreto que autoriza el próximo funcionamiento de farmacias privadas, un cambio histórico en la salud pública  de la isla.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales
        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales

        Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia aguas orientales

        SLP

        El Universal

        Corea del Norte intensifica pruebas armamentísticas tras reciente ensayo de arma hipersónica en Corea del Sur.

        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump
        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump

        Podría decir las cosas más estúpidas y aún así me aplaudirían: Trump

        SLP

        El Universal

        El presidente estadounidense resaltó la importancia del cariño de sus simpatizantes y sus propuestas.

        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk
        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk

        Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk

        SLP

        AP

        Autoridades polacas actuaron tras recibir información sobre un posible ataque contra Tusk y Kosiniak-Kamysz.

        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia
        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia

        Donald Trump y Marco Rubio evalúan despido de embajadora en Grecia

        SLP

        AP

        El inspector general del Departamento de Estado revisa las acusaciones contra la embajadora.