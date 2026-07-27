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Sospechoso de embestir a multitud es abatido

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Sospechoso de embestir a multitud es abatido
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      BERLÍN.- El sospechoso del ataque durante el Orgullo de Berlín que dejó una persona muerta y 29 heridos fue abatido por la policía durante un enfrentamiento el domingo en un suburbio de la ciudad, informaron las autoridades alemanas.

      Abdul Ballout, un ciudadano alemán con raíces libanesas, murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas después del ataque en el centro de Berlín. Los fiscales señalaron que había intentado previamente unirse al grupo Estado Islámico.

      Ballout era sospechoso de embestir a una multitud con su camioneta cerca del festival del Orgullo de Berlín el sábado por la noche antes de aparentemente apuñalar a otros con un machete en un aparente acto de terrorismo islámico.

      "Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico", indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt, situando el número total de heridos en 29, tras el incidente. El ataque ocurrió a unos cientos de metros de una fiesta cerca de la puerta de Brandeburgo que se suponía que cerraría el festival del Orgullo de la ciudad.

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      Señaló que Ballout nació en Alemania. Su madre fue naturalizada en 2002, tres años antes de que él naciera.

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