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SpaceX restringe velocidad de red Starlink en Ucrania

La medida afectó de manera abrupta a los drones ucranianos

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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SpaceX restringe velocidad de red Starlink en Ucrania
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      Kiev, Ucrania.- Los drones ucranianos perdieron velocidad después de que se impusieran restricciones abruptas al uso de los terminales de comunicaciones Starlink fabricados en Estados Unidos, informaron funcionarios el miércoles, mientras la capital soportaba una segunda noche consecutiva de ataques con misiles.

      Al mismo tiempo, Ucrania no recibió la advertencia anticipada habitual de sus socios occidentales sobre los devastadores misiles balísticos rusos, declaró el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, lo que desencadenó temores de que a Ucrania se le esté privando de inteligencia vital, especialmente de Estados Unidos.

      Zelenski no especificó de qué socios hablaban al referirse a la falta de una advertencia. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no ha dejado de compartir inteligencia con Ucrania.

      Funcionarios ucranianos están preocupados de que el apoyo de Estados Unidos, especialmente el suministro de inteligencia militar y el uso del sistema de comunicaciones satelitales Starlink del magnate tecnológico Elon Musk, puedan estar en peligro.

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      La firma SpaceX de Musk impuso durante la noche un límite de velocidad a los terminales Starlink de Ucrania montados en drones, indicó Serhii Beskrestnov, un asesor de Zelenski. La restricción interrumpió las operaciones, incluyendo hacer que los drones fueran objetivos más fáciles para las defensas rusas.

      Zelenski expresó su indignación por los continuos bombardeos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, en aparente desafío a la exigencia de Trump de una tregua energética.

      "Pedimos a EU ya TODOS en el mundo que no cierran los ojos ante la realidad que responden —y que responden con firmeza".

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