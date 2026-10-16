"StarGate", dron para evacuar heridos

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Kiev, Ucrania.- Seis hélices cobran vida, elevando un dron sobre un campo en algún lugar de Ucrania. Una camilla lastrada sujeta a su estructura simula a un soldado herido.

La demostración ofrece un vistazo a una misión mucho más peligrosa: volar hacia un campo de batalla donde los drones y la artillería enemigos pueden dejar a soldados heridos varados durante semanas o meses, y luego trasladarlos a un lugar seguro sin un equipo de evacuación.

El dron aéreo de evacuación médica fue desarrollado durante el último año por la empresa ucraniana de tecnología de defensa SkyFall. Si demuestra ser fiable en combate, podría transformar las evacuaciones en el campo de batalla, alcanzando a soldados en lugares a los que los vehículos terrestres no pueden acceder y, potencialmente, salvando a quienes están tan gravemente heridos que una espera de pocas horas podría costarles la vida.

En algunos sectores, la llamada zona de muerte —el área bajo amenaza constante de drones y artillería— se extiende de 10 a 15 kilómetros (6 a 9 millas) o más. StarGate tiene un alcance de 15 kilómetros en un solo trayecto, lo que podría permitirle llegar a soldados en estado crítico atrapados en lo profundo de la zona de muerte o de guerra.

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Bautizado en honor a la franquicia de ciencia ficción en la que varios portales conectan mundos distantes, StarGate puede transportar una carga útil de hasta 150 kilogramos (330 libras), según la empresa, suficiente para un soldado herido con chaleco antibalas y equipo de combate. Su cabina de evacuación médica está construida en torno a una camilla.

El dron vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h (40 mph) y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h (65 mph). SkyFall afirma que puede prepararse para volar en unos 10 minutos.

En el campo de pruebas, StarGate despega mientras varios drones de visión en primera persona zumban hacia él, simulando las amenazas aéreas que dominan la primera línea de Ucrania.

StarGate ha pasado por múltiples cambios de diseño, incluidos brazos desmontables para facilitar el transporte, una camilla de grado médico y mejoras en el software y las defensas.