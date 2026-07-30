Suma Evo Morales otra orden de detención
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LA PAZ, Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia emitió el miércoles una nueva orden de detención contra el expresidente Evo Morales al investigarlo por los presuntos delitos de terrorismo, entre otros, en relación con las protestas y bloqueos antigubernamentales que paralizaron el país andino por más de 50 días en mayo y junio.
Morales (2006-2019) ya tenía otra orden de detención por ausentarse en un juicio en un presunto caso de abuso a una menor de 15 años durante su mandato. Las autoridades han sido cuestionadas por no haber dado cumplimiento a esa medida judicial.
El fiscal Brayan Melgar emitió la actual orden contra el exmandatario al que señala también de los presuntos delitos de instigación pública para delinquir, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado por supuestamente alentar semanas de protestas que ocasionaron escasez de alimentos y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.
"No nos van a intimidar", afirmó Morales el miércoles en su cuenta de X, al tiempo en que rechazó la acusación y culpó al gobierno de una persecución política con el fin de "ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".
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Morales, de 66 años, ha eludido a la justicia desde 2024 refugiándose en su feudo cocalero en el Chapare, sobre un caso de presunto abuso a una menor.
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