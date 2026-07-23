Suman 100 muertos por hundimiento de ferry
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GEORGETOWN, Guyana.- El gobierno de Guyana enfrenta presión para explicar por qué un ferry gestionado por el Estado se hundió el fin de semana, con un saldo estimado de 100 muertos, mientras las autoridades piden a una población cada vez más frustrada que espere la conclusión de una investigación oficial.
Las autoridades informaron que 76 de los 179 pasajeros que se cree iban a bordo del ferry sobrevivieron al peor desastre marítimo registrado en la nación sudamericana. Hasta el miércoles, se habían recuperado 65 cuerpos, mientras los buzos buscaban a casi 40 más con ayuda de recursos navales de Brasil y Trinidad y Tobago.
Decenas de guyaneses seguían reuniéndose en la localidad norteña de Charity, con la esperanza de que se encontraran los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos.
"Sé que mi bebé está en ese barco", afirmó Samantha Ramin, quien perdió a dos de sus hijos.
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Los equipos recuperaron el cuerpo de su hija, pero su bebé varón sigue desaparecido.
"Sé que está ahí abajo. Sé que está ahí abajo", señaló. "Quiero ver que encuentren a mi bebé".
El MV Barima, un ferry de 87 años, zarpó el sábado desde Georgetown, la capital, hacia Port Kaituma.
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