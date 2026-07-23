logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Suman 100 muertos por hundimiento de ferry

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 100 muertos por hundimiento de ferry
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GEORGETOWN, Guyana.- El gobierno de Guyana enfrenta presión para explicar por qué un ferry gestionado por el Estado se hundió el fin de semana, con un saldo estimado de 100 muertos, mientras las autoridades piden a una población cada vez más frustrada que espere la conclusión de una investigación oficial.

      Las autoridades informaron que 76 de los 179 pasajeros que se cree iban a bordo del ferry sobrevivieron al peor desastre marítimo registrado en la nación sudamericana. Hasta el miércoles, se habían recuperado 65 cuerpos, mientras los buzos buscaban a casi 40 más con ayuda de recursos navales de Brasil y Trinidad y Tobago.

      Decenas de guyaneses seguían reuniéndose en la localidad norteña de Charity, con la esperanza de que se encontraran los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos.

      "Sé que mi bebé está en ese barco", afirmó Samantha Ramin, quien perdió a dos de sus hijos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los equipos recuperaron el cuerpo de su hija, pero su bebé varón sigue desaparecido.

      "Sé que está ahí abajo. Sé que está ahí abajo", señaló. "Quiero ver que encuentren a mi bebé".

      El MV Barima, un ferry de 87 años, zarpó el sábado desde Georgetown, la capital, hacia Port Kaituma.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rebeldes hutíes bloquean Bab el-Mandeb y afectan comercio marítimo
        Rebeldes hutíes bloquean Bab el-Mandeb y afectan comercio marítimo

        Rebeldes hutíes bloquean Bab el-Mandeb y afectan comercio marítimo

        SLP

        AP

        El bloqueo afecta una ruta vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por donde pasa gran parte del comercio mundial.

        Senado aprueba posesión presidencial en Cauca para De la Espriella
        Senado aprueba posesión presidencial en Cauca para De la Espriella

        Senado aprueba posesión presidencial en Cauca para De la Espriella

        SLP

        AP

        De la Espriella busca rendir homenaje a militares en su juramento, mientras enfrenta rechazo de sectores opositores y Petro.

        ICE sanciona a un agente por uso excesivo de la fuerza en 2024
        ICE sanciona a un agente por uso excesivo de la fuerza en 2024

        ICE sanciona a un agente por uso excesivo de la fuerza en 2024

        SLP

        AP

        Dos incidentes recientes con disparos mortales de agentes ICE en Maine y Houston aumentan la preocupación sobre sus tácticas.

        Nicaragua responde a Guatemala por críticas a Ortega y elecciones
        Nicaragua responde a Guatemala por críticas a Ortega y elecciones

        Nicaragua responde a Guatemala por críticas a Ortega y elecciones

        SLP

        EFE

        La Cancillería de Nicaragua invoca Acuerdos de Esquipulas para defender su postura.