Suman 23 muertos tras sismo en Japón

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TOKIO.- Soldados y trabajadores de emergencias recorrieron el miércoles un centro comercial gravemente dañado y casas derrumbadas en busca de sobrevivientes atrapados, después de un potente terremoto que mató al menos a 18 personas, incluido un ciudadano extranjero, en el suroeste de Japón.

El terremoto de magnitud 7,1 que golpeó el día anterior la zona de Kumamoto, en la isla principal sureña de Kyushu, también dejó al menos a 62 heridos, seis de ellos de gravedad, informó el gobierno regional. El recuento ha ido aumentando de manera constante y se teme que pueda seguir subiendo.

Algunos de los daños más graves se registraron en el centro comercial Aeon Mall en la localidad de Kashima, que estaba lleno de millas de personas cuando ocurrió el sismo. La empresa indicó que unos 3.000 clientes fueron evacuados a un estacionamiento antes de que ocurriera una explosión de gas en otra parte del centro comercial, donde algunas personas todavía estaban trabajando.

Fumika Ono estaba de compras en un centro comercial con su hermana mayor cuando el suelo tembló con tanta fuerza que perdió el equilibrio y se agachó. Los niños comenzaron a gritar y los productos se esparcieron por el suelo.

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La joven de 19 años estaba entre la multitud de compradores que lograron escapar.

El clima sofocante aumentó las preocupaciones de los sobrevivientes mientras los rescatistas desafiaban el calor. Seguía sin estar claro cuántas personas podrían seguir desaparecidas.

En el distrito de Nuyamazu, las puertas de un templo budista del siglo XVI se derrumbaron. Acababan de ser reparadas hace 5 años.

Yuki Kiyozumi, sacerdotisa del templo, recordó cómo tuvo que arrastrarse por el suelo porque el temblor era tan violento. Acababa de regresar a casa de una reunión y estaba a punto de alimentar a su gato.

"No sé ni siquiera si o cómo podremos reconstruirlas de nuevo", dijo, mientras limpiaba adornos y muebles dañados.

El segundo piso del centro comercial se derrumbó, dejando a personas atrapadas. Testigos dijeron que la explosión sacudió la zona tanto como lo hizo el terremoto. Tres personas siguieron desaparecidas y se confirmaron cuatro muertes en el lugar del centro comercial, según el presidente de Aeon, Akio Yoshida.

"Nos tomamos en serio que ocurrió una explosión y se perdieron vidas valiosas", apuntó Yoshida en Kumamoto donde él y otros dos ejecutivos hicieron profundas reverencias.

Imágenes de medios japoneses del centro comercial mostraban parte de un techo derrumbado, y había piezas metálicas esparcidos mientras rescatistas con cascos y mascarillas registraban la zona.